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臉部缺點靠髮型修飾！6款萬用公式　顴骨突出、尖下巴都有救

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選對髮型其實可以很大限度的修飾臉型，但是除了基本的長臉、圓臉、方臉之外，其實臉型還有很多問題，像是顴骨突出、凸嘴、高額頭等適合哪款髮型呢？今天帶來髮型師推薦的不同臉型缺點的修飾髮型，不用醫美、單單改變髮型也有修飾效果，一起了解下！

顴骨突出推薦髮型：八字瀏海、蓬鬆捲髮

顴骨較突出的臉型稜角分明，臉型線條不流暢、骨骼感強，在髮型的選擇上推薦以八字瀏海、蓬鬆捲髮為主，八字瀏海可以直接的修飾顴骨線條，蓬鬆的捲度也可以弱化臉部稜角感，特別注意在太陽穴部位的蓬鬆感可以更加修飾顴骨線條，弱化稜角的強硬感。

▲萬用臉型X髮型公式。（圖／美人圈）

尖下巴、窄下巴推薦髮型：高捲度捲髮、中長髮

尖下巴、窄下巴容易顯得頭重腳輕，從顴骨處就開始的高捲度可以增加臉部下方的份量感，在視覺上有拉寬下巴的效果！不過要注意頭髮長度不要超過胸部，太長或太低的捲度在視覺上會拉長臉型、反而凸顯下巴過窄的缺點。

▲萬用臉型X髮型公式。（圖／美人圈）

凸嘴推薦髮型：低捲度捲髮

凸嘴的修飾建議以側面線條去思考，一樣可以利用捲髮做修飾，可以利用低捲度的髮型去平衡嘴巴突出，捲度建議落在下顎處、同時注意髮根的蓬鬆感，可以平衡臉型比例，弱化凸嘴問題。

▲萬用臉型X髮型公式。（圖／美人圈）

下顎角突出推薦髮型：旁分長瀏海、層次剪

下顎角比較突出、或比較寬的臉型會讓臉部重心往下，有層次感的髮型在視覺上看起來較輕盈，對沈重的下顎線條可以起到修飾效果！如果喜歡捲髮的話，建議搭配短髮或中長髮的長度，在下顎處保留一點層次、也可以有修飾下顎線條的效果，瀏海部份建議選擇旁分的長瀏海，在視覺上看起來更輕盈、對於下顎不僅有修飾效果、也可以凸顯五官優點！

▲萬用臉型X髮型公式。（圖／美人圈）

額頭突出、高額頭推薦髮型：一字瀏海、空氣瀏海

高額頭的臉型因為額頭比例比較高、容易讓五官往下集中，所以修飾額頭高度或寬度是重點，娃娃瀏海、一字瀏海這種可以蓋過額頭的瀏海就很推薦，在視覺上強調露出臉的下半部位，弱化上庭、讓整體臉型比例更加一致。

▲萬用臉型X髮型公式。（圖／美人圈）

中庭較長推薦髮型：高捲度的微捲髮、空氣瀏海、八字瀏海

中庭（眉毛到鼻子）較長的臉型通常看起來比較成熟、老氣，選擇微捲的髮型會比直髮、或是大捲更顯年輕，想要看起來更加減齡的話，也推薦高一點的捲度，另外搭配可以依稀看到額頭的空氣瀏海、八字瀏海可以更加修飾臉型。

▲萬用臉型X髮型公式。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自IG@s.wooooo_

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

髮型, 臉型, 捲度, 燙髮, 瀏海

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