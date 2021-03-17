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別浪費眼淚挽回！分手超決絕星座Top 3，天蠍絕不給機會

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▲▼分手不回頭星座。（圖／翻攝自FB）

▲3星座提分手超決絕，字典裡沒有藕斷絲連。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

編輯 / Lily

當一段愛情走到盡頭，你是死守在原地，還是能扭頭就走？網路統計「分手能立刻轉身離開」的3個星座，不愛了絕對速速斬斷關係，想要挽留他們也只是浪費眼淚而已！

▲▼分手不回頭星座。（圖／翻攝自FB）

▲天蠍座用力愛也能果斷分手。

第3名 天蠍座

天蠍以敢愛敢恨出名，相愛就是付出所有，不愛了也絕不給你留餘地，在他的世界裡沒有灰色地帶。當天蠍的另一半，能感受到他時時刻刻的噓寒問暖，但若是兩人鬧翻，他絕對不給你好臉色看，「分手還是朋友」對他而言是天方夜譚。

▲▼分手不回頭星座。（圖／翻攝自FB）

▲水瓶個性自我，認為分手長痛不如短痛。

第2名 水瓶座

很能享受獨立生活的水瓶，他的感情世界講求的就是舒服兩字，當他覺得沒辦法自在做自己，提分手也是相當果斷決絕，深信長痛不如短痛，趕快解決也省得麻煩。想要挽回水瓶，勸你快收起眼淚，提早認清分手事實，若你苦苦相逼，他只會認為你情緒勒索，反而越跑越遠。

▲▼分手不回頭星座。（圖／翻攝自FB）

▲牡羊討厭擺爛，當愛情變質便會勇敢決定。

第1名 牡羊座

牡羊個性外放積極，就連分手也不拖泥帶水、浪費時間，一段關係若讓他覺得委屈，他也能立刻把愛收回來。不擅掩飾的他，不愛了會讓對方完全感受，一句話都不想多說，戀愛中絕對負責，不愛了更是果斷放手，誠實面對自己的感覺，更不想耽誤別人的幸福。

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關鍵字：

星座, 愛情, 排行榜, 挽回

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