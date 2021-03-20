森繪梨佳的「日雜妝」超火！清透卻能放大五官　4重點製造減齡感

日本女星森繪梨佳的日雜妝在日本非常非常火紅～雖然清透但是卻能放大五官，製造減齡顯嫩感，讓視覺年齡至少小5歲！ 以下就公開森繪梨佳的日雜妝重點，新手零技巧也可以輕鬆上手～

森繪梨佳日雜妝重點1：眉毛

森繪梨佳妝容的第一個重點就是眉毛！觀察森繪梨佳的妝容可以發現，他的眉毛眉峰比較明顯，不過整體眉長比較短，不超過眼頭和顴骨兩處～因為眉峰突出能夠增加臉部的立體度，但會讓妝容看起來比較兇，短眉則能夠弱化眉峰明顯帶來的兇狠感！

森繪梨佳日雜妝重點2：細長下垂眼

第二個重點就是眼妝！這款眼妝可以說是新手最好的眼妝範本～只需要用單色眼影就可以完成，手殘黨也不怕失手！

首先使用淺咖啡色的眼影作為上下眼皮第一層打底，接著在眼頭及眼窩處以深咖啡色眼影加深、暈染～這樣就完成大致眼妝了！不過森繪梨佳的眼妝有一個很特別的重點，就是眼尾的「下垂感」，使用剛剛的深咖啡色眼影在下眼尾處畫出斜向下的ㄑ字，並用暈染刷微微暈染邊界～這樣眼尾的下垂感能增加眼妝溫柔又魅惑的風格！

森繪梨佳日雜妝重點3：下垂腮紅

腮紅一直是日妞妝容中不可或缺的一項步驟～不過森繪梨佳的腮紅比較特別的是，位置位於眼下鼻翼兩側，這個位置的腮紅會增加視覺上的無辜感，減少眉眼帶來的攻擊性！首先先用淺色腮紅打底，接著使用深一點的同色系腮紅畫在腮紅正中央，最後輕掃在鼻尖，讓腮紅有層次看起來更自然～

森繪梨佳日雜妝重點4：唇峰

最後一點則是唇妝！森繪梨佳在畫唇妝時，會突出唇峰部分，但是又將唇峰勾勒得比較圓潤，這樣會讓唇部擁有讓人超想親的豐潤嘟嘟感，妝感又不會過於鋒利～

文／美人圈 圖／翻攝自IG@official_mori_erika、小紅書@盐汽水儿i

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