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少女時代徐玄超仙直角肩！「火辣深V」曝光　網驚：身材藏太久

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▲徐玄 。（圖／翻攝自IG）

▲少女時代忙內（老么）徐玄清新形象擄獲不少粉絲 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

南韓女團少女時代忙內（老么）徐玄以清新形象擄獲粉絲，近年來她也積極轉型，在雜誌3月封面拍攝中大方秀出傲人身材，身穿黑色綁脖洋裝，深Ｖ剪裁襯托美胸，宛如仙女般的「直角肩」更是一絕，成為少有的破尺度造型，引發網友直呼：「忙內長大了。」

徐玄在少女時代中給人留下青澀形象，近期她登上南韓雜誌，以罕見的火辣造型大秀好身材，畫面中徐玄一頭氣質長髮與精緻五官相當迷人，並且身穿黑色綁脖洋裝，肩帶繞著白皙鎖骨與身體曲線，身型毫無缺點，深Ｖ剪裁伴隨著直角肩與傲人上圍，以簡潔服飾彰顯火辣美感。

接著換上紅色緊身上衣，中央的挖空細節大方秀出胸上區域，且完美包覆身材，加上率性的紅色西裝褲相呼應，上緊下寬的輪廓比例，將整體更完美呈現。除了性感的造型，徐玄穿著一款白色透視洋裝出鏡，浮誇的寬袖與荷葉邊立領勾勒出復古氣息，宛如洋娃娃般精緻。

徐玄手捧鮮花擺拍表現力十足，更直接光腳上陣，隨著透視裙襬露出白皙長腿，一舉一動相當誘人。畫面曝光後引發網友熱烈討論，不少人驚呼「徐玄真的長大了」、「身材也藏太久了」、「不愧是第一女團。」

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關鍵字：

少女時代, 徐玄, 女星, 南韓, 女團

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