準備跌價？Off-White主理人要做50雙聯名「人人有Dunk穿」

每周一聯名是目前市場常態，無論是哪個品牌都在頻繁釋出拿手絕活，搶佔消費者心中的第一位置。而其中最快實現諾言的無非是 Kanye West，其隨處可見的 YEEZY 便是最好證明。

不過繼「人人有 YEEZY 穿」之後，顯然或又要迎接下一波「人人有 Dunk 穿」的趨勢，最近，知名情報帳號 @zsneakerheadz 便釋出了有關信息。

起初原因是這樣的，昨天有情報帳號指出 Virgil Abloh 或要打造 20 雙聯名 Nike Dunk Low，並從中釋出了渲染圖提供大家參考，想不到引來本人直接留言「這些 mock up 色調不夠看」。然而正當大家解讀為玩笑之時，文章開篇的爆料帳號，便釋出了 Virgil Abloh 可能要製作 50 雙 Dunk Low 聯名配色的訊息。

根據提供的圖片來看，除了於外底有標記數字號，具體鞋面組成亦如同過往，戶外式結構綁帶，聯乘字樣側寫皆全數保留，主要是在顏色與材質做出一些幅度改進。雖然尚無有更多消息，目前也沒有足夠的樣本來判定其正確的規律和數量，可消息一出後，網路已然開掀「人人有Dunk穿」的流言取向了。感興趣的朋友，如果你也期待，不妨留意 COOL 後續報導。

Source@zsneakerheadz

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