「奶茶色球鞋」推薦清單！New Balance、NIKE　6款無痛增高又顯腿細

過完寒冷的冬天，2021春夏即將到來，球鞋、衣服也要改緊換上新裝來迎接新春啦～說到球鞋，這幾年「燕麥奶茶色」的熱度持續延燒，今天就來看看有哪些「夢幻奶茶色球鞋」，為自己的新春增添一點溫柔顏色吧！

2021必收「夢幻奶茶色球鞋」推薦：New balance WX452

去年賣到斷貨的New balance WX452奶茶款，今年你不能再錯過！宛如奶油般的厚底，搭配著圓弧型的尖頭設計超顯腿長。整體外觀混合淡雅的奶油白及透粉膚色，以麂皮、質感皮革堆疊出層次，營造出超仙的溫柔歐妮感！

▲New balance WX452。（圖／BEAUTY美人圈）

▲New balance WX452。（圖／New balance）

2021必收「夢幻奶茶色球鞋」推薦：NIKE AIR MAX 270 REACT

NIKE「AIR MAX 270 REACT」是不少運動愛好女孩的心頭好，柔軟的泡棉中底帶來極好的抗震效果，運動、跑步時還能有種踩在雲端上的舒適感受！

▲NIKE AIR MAX 270 REACT。（圖／小紅書＠184362252）

極佳的機能性搭配上溫柔感十足的奶茶棕色，不僅適合運動、更能輕鬆的搭配服裝，打造出「鄰家女孩運動LOOK」！想找適合運動、機能性及高顏值的球鞋，真的很推薦NIKE AIR MAX 270 REACT～

▲NIKE AIR MAX 270 REACT。（圖／小紅書＠948220932）

▲NIKE AIR MAX 270 REACT。（圖／Nike）

2021必收「夢幻奶茶色球鞋」推薦：NIKE Ryz 365

NIKE Ryz 365在名媛孫芸芸私下曝光後名聲大漲，瞬間成為必買鞋款！去年Nike Ryz 365推出全新配色，以全白網布拼接奶茶色麂皮、搭配標誌性的鋸齒厚增高鞋底及小巧LOGO不僅外觀吸睛，無痛增高、顯小腿細的效果更是不得了～

▲NIKE Ryz 365。（圖／小紅書＠hinfffFLY）

▲NIKE Ryz 365。（圖／小紅書＠Nikoxox）

▲NIKE Ryz 365。（圖／IG@FRUITION）

2021必收「夢幻奶茶色球鞋」推薦：REEBOK ROYAL BRIDGE 3.0

REEBOK ROYAL BRIDGE 3.0是不少韓國歐妮的最愛～結合復古慢跑鞋、不敗老爹鞋的外型，讓鞋款呈現出跟別人都不一樣的細膩質感，要復古要現代都能駕馭，一路穿到2022都不是問題！

▲REEBOK ROYAL BRIDGE 3.0。（圖／IG@lostinbeautyland95）

▲REEBOK ROYAL BRIDGE 3.0。（圖／REEBOK）

2021必收「夢幻奶茶色球鞋」推薦：New balance 2002r

New balance 2002r的燕麥奶茶色是才剛推出、熱騰騰的新色，整體顏色微微偏灰色調、搭配上NB的復古鞋型更俏皮可愛！且鞋底紮實柔軟，簡單運動、慢跑都非常舒適～

▲New balance 2002r。（圖／小紅書＠柚茶少女-）

2021必收「夢幻奶茶色球鞋」推薦：CONVERSE RUN SATR HIKE

還沒入手CONVERSE RUN SATR HIKE的女孩真的別再錯過～2021年才剛推出的超夢幻三色拼接以「粉橘x奶杏x草莓牛奶」組成，少女配色搭配無痛增高，顯腿細、腿長真的必收！

▲CONVERSE RUN SATR HIKE。（圖／converse_kr）

好啦～以上就是今天介紹的「2021必收 夢幻奶茶色球鞋」，有興趣的朋友還不快拖著爸爸媽媽，一起到百貨公司大血拼、購入一雙新球鞋。

文／美人圈

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