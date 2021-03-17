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保羅沃克女兒透視衫「沒穿內衣」大膽秀雙峰　當開秀模特網狂讚：天使

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記者王則絲／台北報導

已故影星保羅沃克（Paul Walker）生前與前女友生下的女兒梅朵沃克（Meadow Walker）今年已經22歲，日前首次登上時裝秀，就擔任GIVENCHY 2021秋冬大秀開秀模特，再度掀起話題，獲得這樣的殊榮似乎也讓她變得活躍不少，開始在IG上頻發生活照，只見她在最新Po文中穿著透視上衣，裡面卻沒穿內衣，毫無任何遮蔽的展露雙峰，大膽作風讓粉絲全驚艷。

▲梅朵沃克。（圖／翻攝自IG）

▲梅朵沃克擔任GIVENCHY 2021秋冬大秀模特。（圖／翻攝自IG@meadowwalker）

梅朵沃克擁有177公分的高挑身材，加上遺傳自爸爸的藍眼睛，亮麗外型讓她於20歲時進軍時尚模特兒圈，但梅朵平時行事相當低調，出道當模特以來並不特別引人注目。

▲梅朵沃克。（圖／翻攝自IG）

▲梅朵沃克最新貼出的生活照。（圖／翻攝自IG@meadowwalker）

這次梅朵沃克獲得GIVENCHY創意總監馬修威廉斯（Metthew M. Williams）的賞識，負責演繹GIVENCHY 2021秋冬大秀的開秀服裝，著實是她模特生涯的一大步，駕馭起暗黑套裝，完整表現出品牌的風格與震撼視覺，不只是粉絲們為她開心，更釣出了《玩命關頭》中飾演拉姆西的女星娜塔莉伊曼紐爾（Nathalie Emmanuel）留言祝福：「恭喜！小甜心。」

▲梅朵沃克。（圖／翻攝自IG）

▲梅朵沃克絲毫不避諱，即便穿著透視衣也不改平時不穿內衣的習慣。（圖／翻攝自IG@meadowwalker）

此後這幾天，梅朵沃克相較以往更頻繁地在IG上發布動態，近期Po出的最新貼文中，只見梅朵沃克穿著黑色透視上衣，但是卻依然像平時的她一樣沒有穿內衣，且梅朵也沒有刻意遮羞，大方的將雙峰展現在鏡頭前，不過整體畫面呈現給人的感覺並不只是裸露，而是她本人自然的美感，粉絲大飽眼福之餘紛紛讚嘆：「天使」、「梅朵你是個藝術品！」

▲梅朵沃克。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

保羅沃克, 梅朵沃克, 星二代, 模特兒, GIVENCHY

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