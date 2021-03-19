凌晨5點就起床！韓年輕人掀「自律熱潮」　上班前做4件事展開一天

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@dong_skiii、@simplinen.mimo

上班族一整天埋首工作，剩餘的閒暇時間雖然想做點什麼，卻常常在耍廢、滑手機…中浪費掉，甚至還養成熬夜的壞習慣。與其這樣，不如試試看在韓國20～30代年輕人中興起的「清晨自我開發」，在上班時間幾個小時前起床，趁著這段時間悠閒的吃早餐、運動、學習，度過規律又充實的一天。

現代人在工作之外的寶貴時間常常渾渾噩噩的虛度，到了睡覺時間反而捨不得睡，養成熬夜的壞習慣，上班日睡眠不足，導致假日一醒來就過中午了。為了改善這種惡性循環，韓國就有一群「清晨自我開發」族，開始了自律的生活運動，試著提早一天的開始，養成早睡早起的習慣。

#5：00AM 比上班提早4小時起床，冥想30分鐘

實行「清晨自我開發」就從早起開始，通常會設定在上班時間前4小時起床，剛起來可以先在床上冥想30分鐘，讓腦袋運轉後，再開始做別的事，而不是一起床就匆匆忙忙的準備衝出門。

#5：30AM 喝咖啡、吃早餐，搭配30分鐘閱讀

接下來就能悠悠哉哉的喝咖啡、吃早餐，享受美好的早晨，可以在吃的時候邊看新聞或書本，保持每天30分鐘的閱讀習慣。

#6：00AM 學習或是運動

完成例行公事，就能趁6：00到8：00這段完整時間，進行充實自己的任務，不管是學習英、日文等第二外語，或是讀對提升自己或工作有幫助的東西都可以，喜歡運動的話，也能考慮去慢跑或做瑜珈等居家運動。

#8：00AM 打卡認證，接著準備9：00AM上班

兩個小時的學習或運動過程一定會感到很充實，隨手拍下正在做事的認証照並PO文分享，「清晨自我開發」就完成啦！藉由上傳照片更能和朋友們互相督促，讓自律習慣可以維持。接下來就可以收拾、準備上班，以滿足的心情面對一天的工作。

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