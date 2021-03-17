全智賢挖腰禮服轉過身更驚人！　用千頌伊招牌姿勢美出新高度

記者王則絲／台北報導

韓女星凍齡女神全智賢為韓國美妝保養品牌SU:M37代言的最新廣告於近日釋出，全智賢穿著一身純白的挖腰禮服優雅出鏡，不只是前方有開衩設計，轉過身更是誠意滿滿，整片美背一覽無遺。形象照中全智賢再現《來自星星的你》裡千頌伊的搶鏡頭招牌姿勢，但這次不搞笑，而是用女王的傲視姿態美出新高度。

▲超近距離特寫也毫無瑕疵。（圖／翻攝自IG@sum37_official）



今年39歲的全智賢不論是體態、臉蛋都保持良好，代言保養品可說是最有公信力的人選之一，即便是超近的大特寫，肌膚依然平滑無瑕，說是20歲的少女肌也不為過。

▲全智賢出鏡保養品牌最新廣告。（圖／翻攝自IG@sum37_official）



全智賢在這回曝光的新廣告裡，罕見打開平時超保守的尺度，身上一襲削肩的純白禮服不只在腰間挖空，展露緊實零贅肉的體態，影片中還能看見開衩至大腿的裙襬間隱約露出雙腿，轉過身更是讓整片美背大放送，娥娜的姿態充滿女人味，讓粉絲們都驚艷狂讚：「太美了！」

▲全智賢再現《來自星星的你》千頌伊的招牌動作。（圖／翻攝自IG@sum37_official）



還記得全智賢主演韓劇《來自星星的你》中，千頌伊浮誇搶鏡頭的招牌動作嗎？聳起雙肩然後再向前凹，為的是讓鎖骨更加突出，這次全智賢在形象照中再次重現此經典動作，不過這回不搞笑，而是「凹」得恰到好處，完美詮釋女王態度，美出新高度。

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