fb ig video ETtoday search mobile

胡宇威曝「婚事進度」會穿THOM BROWNE　強忍腳傷就愛超緊西裝

>

▲胡宇威現身全台首間THOM BROWNE微風專門店 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

全台首間THOM BROWNE進駐微風專門店，於今（17日）請到藝人胡宇威站台，他先前因運動訓練腳踝骨折，腳傷至今都還沒完全康復，所以為了塞進今天這套緊身西裝還有些吃力，但他也不掩飾愛美之心，笑說自己比較殘忍，要好看就是會硬穿進去。另外被問及婚事進度，他給出含糊答案，說順其自然，但一再強調有喜事會穿THOM BROWNE。

▲胡宇威 。（圖／品牌提供）

▲胡宇威 。（圖／品牌提供）

▲胡宇威回憶自己初次接觸THOM BROWNE是在7年前 。（圖／品牌提供）

胡宇威回憶自己初次接觸THOM BROWNE是在7年前，被線條和比例感深深吸引，他表示：「我偏好簡單的穿著，不要太複雜的顏色，最喜歡的也是灰色。」就連品牌出名的男女混搭風，胡宇威也大方接受，他更誇口今天本來要試看看裙裝，但是被選走了，為了戲劇也不排斥演女性角色。

胡宇威透露個人對於西裝的喜好，還是要窄且符合身材比例才好看，與品牌一貫的設計風格不謀而合，但最近頂著腳傷無法套進太緊的褲裝，胡宇威仍是毫不掩飾愛美之心，笑稱：「有時候比較殘忍，要好看就是要窄，我會硬穿進去，但如果真的太不舒服那就穿左邊就好了。」

▲胡宇威 。（圖／品牌提供）

▲胡宇威笑稱若有喜事會穿THOM BROWNE服裝。（圖／品牌提供）

至於先前參加《全明星運動會》，胡宇威與江宏傑、福原愛都有交集，被問及對婚變事件的想法，胡宇威提到：「看到（新聞）的當下難過、傻眼，也說不出話。」但他進一步表示，兩人在節目時都很恩愛看不出異狀，擁有幸福的婚姻生活也是自己努力的目標。那麼自己打算何時完婚？胡宇威笑說不敢確定時間，目前順其自然就好，還盡責喊出：「單身愉快，有喜事會穿THOM BROWNE服裝。」

▲胡宇威 。（圖／品牌提供）

▲胡宇威 。（圖／品牌提供）

▲THOM BROWNE微風專門店以經典的鋁百葉窗設計 。（圖／品牌提供）

THOM BROWNE微風專門店以經典的鋁百葉窗設計，帶給民眾極簡的世紀中期現代主義（Minimalist Mid-century）風格辦公室，品牌更以超越傳統的縮小比例風格擄獲人心，像是經典款式運動服、合身剪裁正裝與配件分別被展示於以鋁百葉窗隔開的區域中，還有專門陳列THOM BROWNE經典皮革配件的空間，也成為全台首間店面。
 

►趙麗穎公主裙根本18歲少女！「防腐劑顏值」雪白肌膚透女神光

►歐陽娜娜與16歲歐陽娣娣比美！「姐妹裝搶鏡」下秒露長腿拼了

關鍵字：

胡宇威, 西裝, THOM BROWNE, 微風廣場

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克3／15起「連續5天」買一送一　23歲民眾還有「咖啡免費」！

星巴克3／15起「連續5天」買一送一　23歲民眾還有「咖啡免費」！

網公認「媽寶男」星座Top 3！　 雙魚沒主見、冠軍是長不大巨嬰

網公認「媽寶男」星座Top 3！　 雙魚沒主見、冠軍是長不大巨嬰

「月租金破400萬，客人只消費1支霜淇淋」　IKEA敦北歇業有跡可循

「月租金破400萬，客人只消費1支霜淇淋」　IKEA敦北歇業有跡可循

高雄「義享天地」5亮點大公開　9間「全台獨家」曝光 年度最熱門星冰樂限時開賣！　「春櫻草莓星冰樂」回歸約開喝 日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過 小禎聚餐變百萬愛馬仕「包聚」　網哀號「這些包夠我付頭期款」 IKEA敦北熄燈特賣「百項3折起」　整房打包帶走只要6800 賈靜雯撇懷孕喊：已經生三胎了　曝波妞愛美行徑「連我都沒這樣」 Lisa寵溺愛貓新玩具竟來自「愛馬仕」！　網看傻：想當她的貓

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面