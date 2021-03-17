胡宇威曝「婚事進度」會穿THOM BROWNE　強忍腳傷就愛超緊西裝

▲胡宇威現身全台首間THOM BROWNE微風專門店 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

全台首間THOM BROWNE進駐微風專門店，於今（17日）請到藝人胡宇威站台，他先前因運動訓練腳踝骨折，腳傷至今都還沒完全康復，所以為了塞進今天這套緊身西裝還有些吃力，但他也不掩飾愛美之心，笑說自己比較殘忍，要好看就是會硬穿進去。另外被問及婚事進度，他給出含糊答案，說順其自然，但一再強調有喜事會穿THOM BROWNE。

▲胡宇威回憶自己初次接觸THOM BROWNE是在7年前 。（圖／品牌提供）

胡宇威回憶自己初次接觸THOM BROWNE是在7年前，被線條和比例感深深吸引，他表示：「我偏好簡單的穿著，不要太複雜的顏色，最喜歡的也是灰色。」就連品牌出名的男女混搭風，胡宇威也大方接受，他更誇口今天本來要試看看裙裝，但是被選走了，為了戲劇也不排斥演女性角色。

胡宇威透露個人對於西裝的喜好，還是要窄且符合身材比例才好看，與品牌一貫的設計風格不謀而合，但最近頂著腳傷無法套進太緊的褲裝，胡宇威仍是毫不掩飾愛美之心，笑稱：「有時候比較殘忍，要好看就是要窄，我會硬穿進去，但如果真的太不舒服那就穿左邊就好了。」

▲胡宇威笑稱若有喜事會穿THOM BROWNE服裝。（圖／品牌提供）

至於先前參加《全明星運動會》，胡宇威與江宏傑、福原愛都有交集，被問及對婚變事件的想法，胡宇威提到：「看到（新聞）的當下難過、傻眼，也說不出話。」但他進一步表示，兩人在節目時都很恩愛看不出異狀，擁有幸福的婚姻生活也是自己努力的目標。那麼自己打算何時完婚？胡宇威笑說不敢確定時間，目前順其自然就好，還盡責喊出：「單身愉快，有喜事會穿THOM BROWNE服裝。」

▲THOM BROWNE微風專門店以經典的鋁百葉窗設計 。（圖／品牌提供）

THOM BROWNE微風專門店以經典的鋁百葉窗設計，帶給民眾極簡的世紀中期現代主義（Minimalist Mid-century）風格辦公室，品牌更以超越傳統的縮小比例風格擄獲人心，像是經典款式運動服、合身剪裁正裝與配件分別被展示於以鋁百葉窗隔開的區域中，還有專門陳列THOM BROWNE經典皮革配件的空間，也成為全台首間店面。



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