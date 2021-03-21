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「迪士尼薰香」橫切面是米奇大頭！包裝盒、香架還有3款俏皮圖案

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編輯／Emily　圖／翻攝自dtimes.jp、rosoku.kameyama.co.jp

日本京都薰香老店松榮堂先前推出過「迪士尼公主系列薰香」，結合公主特色的聯名款很受歡迎，最近又推出了新版的「迪士尼米奇薰香」，這次選擇當家大明星米奇為主角，除了將可愛的圖案融入包裝、香架，線香本身的橫切面居然長出老鼠耳朵，變成超萌的米奇頭型。

▲迪士尼米奇線香。（圖／翻攝自dtimes.jp）

日本松榮堂的第二波聯名系列是「迪士尼米奇薰香」，外包裝紙盒、搭配線香使用的香架全部印上復古版米奇圖案，三款不同的表情、動作好俏皮，線香部分也有三種味道可以選擇，分別是以白檀為主，帶有清涼傳統香氣的「白川」、「二條」，以及帶有甜美花香的「雪柳」。

▲迪士尼米奇線香。（圖／翻攝自dtimes.jp）

▲迪士尼米奇線香。（圖／翻攝自dtimes.jp）

▲迪士尼米奇線香。（圖／翻攝自dtimes.jp）

除了外包裝有米奇，更特別的是線香本身的形狀，仔細觀察香的橫切面，會發現它不是普通的圓型，而是多了兩個圓圓耳朵的米奇頭型，把一整束聚在一起，就有好多迷你米奇，實在是太Q了，搭配米奇圖案的香架一起使用剛剛好，可愛設計讓粉絲們好想收藏。

▲迪士尼米奇線香。（圖／翻攝自dtimes.jp）

▲迪士尼米奇線香。（圖／翻攝自dtimes.jp）

喜歡特殊款式的線香，也可以看看專門生產線香與蠟燭的龜山（カメヤマ）推出的一系列「糖果線香」，選擇了日本多款知名糖果，把復古的SAKUMA鐵罐水果糖、不二家牛奶糖、夕張哈密瓜糖等等做成薰香，外包裝仿造真正的糖果盒之外，味道聞起來也一模一樣，馬上勾起大家的兒時回憶。

▲迪士尼米奇線香。（圖／翻攝自dtimes.jp）

▲迪士尼米奇線香。（圖／翻攝自dtimes.jp）

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關鍵字：

迪士尼, 線香, 薰香, 米奇

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