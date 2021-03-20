5個壞習慣害你變笨！三餐不正常、睡眠不足都是健忘元兇

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@minimalandcozy、Pinterest

明明還不到年紀卻覺得自己越來越笨，常常忘東忘西、丟三落四，甚至覺得腦袋不好使，是很多年輕人的共同煩惱，其實多數的「健忘」是因為不良的生活習慣所導致，並不是真正不可逆的病症，試著改掉以下5個壞習慣，或許你就不會忘了有沒有鎖門、車停哪裡，或是忘記別人的名字了。

＃熬夜、睡眠不足

睡眠與記憶力有很大的關係，偶爾為了工作熬夜、和朋友玩通宵是身為年輕人的體力本錢，但是長期下來只是為了多追幾集劇、多滑一下手機、多打一下電動，導致生理時鐘整個亂掉，就會讓人一直感到疲倦、難以集中注意力，進而變成短期記憶力衰退。

＃能坐就不站、能躺就不坐

如果你自認是「懶得極致」，那麼健忘對你來說大概就是家常便飯，總是愛獨自縮在一個角落，不光容易使心情變得鬱悶、焦慮，且身體長期不活動也會影響到大腦，可能會使記憶力功能退化。

＃菸癮、酒癮

過度的吸菸與喝酒不只對身體不好，對大腦也不好，尤其長期大量的飲酒會引起維生素B缺乏而導致記憶力下降，因為酒精會阻止大腦形成新的記憶。

＃三餐不正常

因為工作忙碌，很多人都有不得不放棄早餐、午餐，等到餓到受不了再一次爆吃的經驗，如果經常這樣的話，等於是讓自己長期處於低血糖的狀態，大腦也會因此變遲鈍，長久下來記憶力衰退是一定的。

＃什麼事都依賴手機

因為科技太方便，使得現代人們遇到問題時第一個反應就是用手機查，問谷歌大神，覺得手機裡可以查得到的東西就不需要花腦力去記，越來越少用頭腦去思考問題，而一直不用腦的後果就是讓腦力變弱。

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