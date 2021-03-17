頭氣味、搔癢OUT！春季洗髮不能一瓶用到底、養髮精華噴起來

▲換季溫差大，頭皮狀況也跟著來。（圖／IG/aveda_jp、Christopherobinparis）

記者曾怡嘉 / 台北報導

春季氣候溫差變化多端，不只肌膚狀態不穩定，頭皮也跟著鬧脾氣，陸續出現頭皮乾癢、頭氣味、敏感等頭皮困擾，想要頭皮健康，從以下3大養護重點下手就沒錯。

春天常見頭皮困擾

頭氣味

當溫度升高夾雜悶熱汗水，頭氣味變得明顯，若顧著使用髮香產品遮蓋頭氣味，完全無法從根本解決問題。

頭髮油膩扁塌

長時間只清潔髮絲未針對頭皮進行潔淨，隨著頭皮問題日益增長，包覆在髮根附近的油脂堆積，久了頭髮就會出現油膩扁塌。

頭皮易紅易癢

當季節轉換時，髮肌狀態不穩定，出現頭皮敏感情況，變得易紅易癢，未因應頭皮的困擾現況，選對適合的洗髮精使用。

春季秀髮養護對策

#洗髮精不能一瓶用到底

頭皮養護專家艾瑪絲建議在選擇洗髮產品時，可依個人頭皮屬性挑選洗髮精，頭皮屬性會依據季節變換，若有混合性的頭皮困擾，可考慮同時準備2支以上的洗髮精，依頭皮現況選擇交替使用，並非一支洗髮精用到底。

#兩次清潔的重要性

頭皮清潔的第一步，建議先選擇液態洗髮精做為頭皮第一遍清潔，洗後頭皮輕盈毛孔暢通，第二遍清潔，敏感頭皮可考慮選用舒敏功效，呵護敏弱乾燥頭皮。

#髮根噴上養髮液

清潔完、吹髮前別忘了養護頭皮，可以在頭皮髮根處均勻噴上養髮精華液，藉由輕柔指腹按摩幫助吸收，維持頭皮舒爽感，幫助強韌秀髮。

春季推薦髮品

▲艾瑪絲 5α捷利爾頭皮淨化液，260ml，350元。

▲RF COMPLEX 5頭皮養護5號精油，50ml，2,800元。

▲呂 滋養頭皮深層清潔液，125ml，599元。

▲JuliArt 希沛絲蘊髮養髮液 油性頭皮，115ml，1,600元。