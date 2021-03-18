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你是說謊精嗎？韓網瘋傳的超準心理測驗，秒測「愛說謊指數」

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▲▼ 韓網瘋傳說謊精指數心理測驗。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝自IG@sbsdrama.official

絕大多數人在生活中難免都說過謊，只是每個人說謊的出發點和能力都不同，有些人是為了自己得到好處，也有些人可能只是愛充面子、吹吹牛。最近韓網上就瘋傳一個網友都說準的心理測驗，能一秒測出你的「說謊精指數」和謊言種類，來看看你和周遭朋友誰是天生的說謊高手，誰是一說謊就被識破的說謊障礙者？

【測驗問題情境】

在茂密的森林裡，有一頭肚子正餓的老虎碰到了一隻兔子，你覺得兔子對老虎說的一句話會是？請以第一直覺選擇。

1：現在不是適合抓我的時候，看看你後面，有獵人在那裡！

2：老虎大人，拜託放過我一次～我會幫你抓更好的食物。

3：想吃我的話，那就吃吧！

4：其實我很不好吃，不要吃我比較好。

5：我其實原本是老虎，因為被下了魔法才變成兔子，這樣你還要吃我嗎？

▲▼ 韓網瘋傳說謊精指數心理測驗。（圖／翻攝ＩＧ）

1.說謊精指數：30%，只在必要的時候才說謊
（現在不是適合抓我的時候，看看你後面，有獵人在那裡！）

選擇1的人本身很討厭說謊，也很討厭會為了自己利益而罔顧真實情況、說謊騙人的人，比起隨口胡謅，你更喜歡用實誠的態度和真心對待人，所以只會在必要時刻說謊，像是避免傷害到別人或考慮到對方的感受，出於好意的情況下說些「善意的謊言」，這類型的人也因而很容易擁有別人的信任。

▲▼ 韓網瘋傳說謊精指數心理測驗。（圖／翻攝ＩＧ）

2.說謊精指數：70%，靈活的說謊家
（老虎大人，拜託放過我一次～我會幫你抓更好的食物。）

選擇2的人認為有時候說謊是有必要的，對你來說適當的謊言可以幫助自己更靈活地面對問題，或是幫自己獲得幫助，是個能靈活運用說謊「技能」的人。但要小心，謊言說得太多，容易失去別人對你的信任，下次需要幫助時，可能別人也不願意聽你的話了。

▲▼ 韓網瘋傳說謊精指數心理測驗。（圖／翻攝ＩＧ）

3.說謊精指數：0%，無法說謊的耿直人代表
（想吃我的話，那就吃吧！）

選擇3的人根本就是吃了誠實豆沙包，是朋友群中的耿直人代表！性格很正直誠實的你，非常不擅長、也不喜歡說謊，就算遇到很艱鉅的難題或困境，也不願意為了尋求幫助而昧著自己的良心，說些虛假的謊言。就算開玩笑要你撒些無傷大雅的小謊，你可能也說不出來或說得坑坑疤疤，一聽就很假，但要注意的是，在有些時候、場合，不加修飾的真話可能會傷害到別人。

▲▼ 韓網瘋傳說謊精指數心理測驗。（圖／翻攝ＩＧ）

4.說謊精指數：50%，愛面子的吹牛王
（其實我很不好吃，不要吃我比較好。）

選擇4的人在大家眼裡是個可愛的吹牛大王，說謊話時通常都不是帶有惡意或有其他目的，只是因為愛面子而吹牛，想顯得自己很厲害，雖然常常吹牛，但其實又不是很擅長說謊，說的謊都都太過簡單薄弱，很容易就有漏洞被拆穿，周遭人也很習慣你少一根筋的吹牛行為，可能還會覺得你吹牛的時候很有趣。

▲▼ 韓網瘋傳說謊精指數心理測驗。（圖／翻攝ＩＧ）

5.說謊精指數：90%，信手捻來的說謊神手
（我其實原本是老虎，因為被下了魔法才變成兔子，這樣你還要吃我嗎？）

選擇5的人可說是天生的說謊高手，擁有辯才無礙、能言善道的好口才，就算是謊言也能說得很通順，且你很擅長交際，也很善於說服別人，說起話來頭頭是道，讓人完全不會懷疑你說的話，但要注意別因此自滿，說話總喜歡加油添醋，不知不覺中謊言越說越多，哪天被自己的謊言自打嘴巴。

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關鍵字：

心理測驗, 測試, 運勢, 說謊, 說謊精, 愛說謊, 韓國

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