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約瑟芬皇后愛的梨形鑽變鑽錶　沒扣頭像珠寶手環

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▲Chaumet Joséphine系列首次推出腕錶與適合日常配搭的珠寶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Chaumet以品牌第一位貴客約瑟芬皇后為靈感的Joséphine系列，將她鍾愛的梨形切割鑽石變成標誌性圖案，今日在台發表更貼近日常生活的Joséphine Ronde d'Aigrettes珠寶，結合美鑽與海水藍寶石，讓女性能輕鬆穿搭出優雅風格，並首度推出Joséphine Aigrette梨形鑽錶，精巧造型深受台灣顧客青睞。

▲▼ Chaumet Boucheron 。（圖／公關照）▲▼ Chaumet Boucheron 。（圖／公關照）

▲名模李曉涵（左）與王心恬展演Chaumet Joséphine系列最新珠寶與腕錶。（圖／Chaumet提供，以下同）
 

名模李曉涵與王心恬今示範Chaumet Joséphine Aigrette鑽錶，顛覆傳統皮革錶帶的穿戴方式，而是以鑲鑽V字開口式珠寶手鐲的概念開闔戴上，因此沒有任何錶扣設計；而面盤裝飾雕花，讓弧形鏡面看似有鑽石般的多切面角度，共有18K白金與玫瑰金錶圈未鑲鑽或鑲鑽款式，奢華版的面盤則全鑲滿美鑽。

▲▼ Chaumet Boucheron 。（圖／公關照）▲▼ Chaumet Boucheron 。（圖／公關照）

▲Chaumet Joséphine Aigrette 18K 玫瑰金鑲鑽腕錶（左）347,100元，18K白金面盤全鑲鑽腕錶847,700元
 

Chaumet同時發表Joséphine Ronde d'Aigrettes珠寶，將梨形圖案不規則排列，細看每個梨形圖騰運用品牌經典的trompe l’oeil錯視工藝，鑲嵌2顆明亮式切割鑽石大放光彩，推出項鍊、戒指、耳環與手鍊，部分款式還點綴單顆梨形切割海水藍寶石，流露清新風格。

▲▼ Chaumet Boucheron 。（圖／公關照）

▲Chaumet Joséphine Ronde d'Aigrettes 18K白金吊墜（上）135,000元，Joséphine Ronde d'Aigrettes 鑲鑽石與2顆梨形海藍寶石項鍊159,000元。

▲▼ Chaumet Boucheron 。（圖／公關照）

▲Chaumet Joséphine Ronde d'Aigrettes 18K玫瑰金鑽戒（左）133,000元，18K白金鑽戒141,000元。
 

Boucheron（寶詩龍）2004年發表的Quatre系列也不斷推陳出新，結合羅緞直線刻紋、鑽石圈、雙圈同心圓和巴黎飾紋是最經典的設計，陸續加入不同色調的陶瓷或PVD新色，增添年輕氣息，近日邀請英國型女Alexa Chung示範混搭此系列珠寶，無論是一次戴上多個不同款式的耳夾，抑或多層次疊搭戒指都時髦極了。

▲▼ Chaumet Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron經典Quatre系列不斷推陳出新，Quatre Blue系列項鍊100,500元，長項鍊184,000元。

▲▼ Chaumet Boucheron 。（圖／公關照）

▲英國時尚型女Alexa Chung示範Boucheron Quatre耳夾。（圖／Boucheron提供，以下同）

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關鍵字：

Chaumet, Boucheron

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