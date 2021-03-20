毛毛外層「炸物吊飾」居然可以脫皮！剝開露出蝦肉、牡蠣超級Q

編輯／Emily

日本經常推出食物造型小物，最近有一款由日本遊玩研究所365公司所推出的「炸物吊飾」扭蛋將於4月登場。這款吊飾把炸物金黃酥脆的麵衣用同色系的毛毛重現，長滿絨毛的表層可愛又好摸，特別的是這個外皮居然可以分離，把毛毛剝下來，就能看到隱藏在裡面的蝦子、牡蠣。

▲「炸物吊飾」扭蛋共有5種款式。（圖／翻攝自nlab.itmedia.co.jp，下同）



「炸物吊飾」扭蛋共有5種款式，第一款是吃天婦羅必點的「炸蝦」，吊飾完美複製它的長條形狀，長度約9公分，跟真正的炸蝦差不多，外層被宛如油炸麵衣的金黃色絨毛包覆，只露出一截小蝦尾，剝下來會顯現粉紅色的蝦肉，模樣超級Q。

第二款吊飾還沒脫皮前，全部蓋滿金色毛毛，從形狀看不出是什麼食物，拆開來才發現原來是「炸牡蠣」，裡面神還原牡蠣圓圓飽滿的樣子。第三款是顆金黃色毛球，只露出一截小角，剝開來會發現是粉嫩嫩的「蟹肉可麗餅」。

第四款是「炸竹筴魚」，常跟炸蝦一起搭配出現，形狀是大大的三角形，露出藍色的小魚尾，拆下來會看到魚肉。第五款跟前面幾款比較不同，是裹上玉米粉麵糊油炸的「炸熱狗」，剝掉外皮會看到紅色的熱狗。

「炸物吊飾」系列全都有可拆式毛毛外皮，內層的食物造型也很可愛，讓人吃貨們看了好心動，每一款都想要。另外超人氣的「角落小夥伴」當中，也有炸蝦和炸魚排這兩個角色，身體看起來跟炸物一樣金黃酥脆，頭頂則露出蝦尾和魚尾，超萌模樣被做成零錢包、大型抱枕等眾多周邊，對炸物造型小物沒有抵抗力的話，也可以多多收集。

▲角落小夥伴的炸蝦和炸魚排。（圖／翻攝自san-x.co.jp）



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