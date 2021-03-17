孫芸芸推坑！柯佳嬿、Melody撞了超美「唇形包」對尬逆齡指數

記者鮑璿安 ／台北報導

名媛孫芸芸先前領先全球入手Chloé Kiss Bag「唇形包」，掀起包款超高詢問度，就連女星柯佳嬿、Melody（殷悅）、許路兒也跟上熱潮，圓潤包身加上唇形提把為整體注入辨識度，讓女星們即便撞包也要擺拍一波。

▲孫芸芸搶先帶貨Chloé Kiss Bag，成功擠進夯包行列 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Chloé Kiss Bag成功擠進夯包行列，孫芸芸無疑是最大功臣，早在今年（2020年）2月時她就已經拿到焦糖色款式擺拍，以輕便的大衣搭配針織衫造型出鏡，美照PO上IG立刻引起關注。「唇形包」以小巧圓潤的包型成為主要輪廓，搭配金屬握把柔中帶剛提升辨識度，無論是像孫芸芸斜背或是輕巧拎在手上都十分吸睛。

▲柯佳嬿與Melody都相中了裸色款式，以不同背法秀包。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

女星柯佳嬿也搶背一波，不同於孫芸芸的率性風格，以溫柔的白襯衫搭配西裝褲，選擇裸色包款襯托造型，拎在手上同樣頗受矚目；眼光有志一同的還有Melody，相中了裸色款式，以輕鬆的洋裝造型小秀美腿，加上肩背方式低調曬包，逆齡指數十足。許路兒則以活潑明亮的鮮綠色上演街頭擺拍，依舊成為女星的最佳逆齡單品。

▲許路兒以活潑明亮的鮮綠色包款上演街頭擺拍秀。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

【看更多話題包款】

▲開袋後，內袋採用黑、紅撞色設計，鮮明之餘內容量依舊充足 。（圖／記者鮑璿安攝）

TOD’S 以豆豆鞋為靈感的 Signature包款推出新年限定款式，標誌性的 Timeless T 飾扣依舊在包款開合位置，為了洋溢新年氣息，巧妙注入閃亮鑽飾點綴，讓T字Logo顯得更加亮眼，在暗夜中也能夠閃閃發亮，與一旁的亮面皮革完美呼應。開袋之後，內袋採用黑、紅撞色設計，鮮明之餘內容量依舊充足，並沒有因為尺寸縮小就毫無實用性，實測內袋可放入手機、錢包之外，甚至長版卡夾也不是問題，甩去小廢包之名。

▲連漆面Barocco字母V也悄悄變成同色系，點綴取自Versace標誌性圖案的葉薊屬植物的葉片 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

Versace此次一口氣帶來薰衣草紫、夢幻櫻花粉以及天藍色等「Virtus包」，一次完美大家對於夢幻包的想像，運用亮面漆皮使包款呈現亮眼光澤，就連漆面Barocco字母V也悄悄變成同色系，點綴取自Versace標誌性圖案的葉薊屬植物的葉片，更是品牌美學傳統大膽的象徵。

►趙麗穎公主裙根本18歲少女！「防腐劑顏值」雪白肌膚透女神光



►歐陽娜娜與16歲歐陽娣娣比美！「姐妹裝搶鏡」下秒露長腿拼了