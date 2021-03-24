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10款經典「精品黑包」夢想清單！愛馬仕WOC、LV Lockme BB可以收了

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▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

雖然說每年精品包清單都在更新，但最容易在所有抉擇之中脫穎而出的總是經典黑色，雋永耐看不膩眼、而且各種場合都方便攜帶，推薦十款在新的一年也依然會霸佔最夢幻許願包清單的10款『經典黑精品名牌包』，從CHANEL、LV、DIOR到GUCCI...，其中一定也有讓妳動心不已的選項。

BAG #1：CHANEL mini flap bag with top handle

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

CHANEL在COCO、BOY、流浪包之外一直都十分受到歡迎的經典包型，擁有經典COCO包的雙C標誌與菱格紋元素，提把設計讓包款更為優雅又具知性氣質，這款新推出的TOP HANDLE運用了絲絨、水晶與金色金屬等材質，打造奢華不膩眼的迷人樣貌，想收藏獨具特色的CHANEL經典包型，絕對是不會出錯的完美選項。

BAG #2：BURBERRY TB BAG

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）
▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

BURBERRY的TB包自從推出之後，就在品牌眾多迷人設計中脫穎而出，簡約俐落的包型輪廓，在包身中央以Thomas Burberry縮寫裝飾，簡潔又充滿力道，溫潤手感與超乎想像能裝的容量令人喜愛不已，這款腰包在腰帶部分可以自由拆卸，讓包款攜帶方式能夠更多變。

BAG #3：DIOR 30 Montaigne鏈帶手袋

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）
▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

30 Montaigne有著初衷不變的堅韌姿態、與帶著率性大無畏精神的重磅氣勢，也難怪此款包一初登在世人面前、就已注定成為永恆經典！大而醒目的CD字母鎖扣、柔潤手感皮革與背後細膩的識別壓印，同時將原本的經典款皮質肩揹帶延伸成為鏈帶設計，更為典雅嬌柔、令人一眼就心動不已。

BAG #4：HERMES Kelly To Go

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

▲（圖／翻攝自Instagram@xoxo__jess

愛馬仕推出WOC簡直是時尚界最狂大事！擁有了經典夢幻包款KELLY與CONSTANCE的迷人元素，卻只要相較之下非常少的預算就能獲得，簡直是愛馬仕所推出CP值最高的夢幻選項。

BAG #5：GUCCI Jackie 1961 mini hobo bag

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

將GUCCI經典又具有歷史意義的賈姬包以新穎面貌重新詮釋，這款小巧的迷你尺寸Hobo Bag承襲細膩的輪廓外型，可以肩揹也能手拎、或者側揹，典雅又不失俐落感受，絕對是下一年度的準爆款手袋。

 BAG #6：LOUIS VUITTON LOCKME CHAIN

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

LOUIS VUITTON的Lockme系列一推出，就以簡約率性的標誌與洗鍊感受帶來豐富新意，這款櫃上熱騰騰到貨的新包，延續了經典的LV轉鎖、包型輪廓更是看似方正、實則圓潤細膩，除此之外這款包的容量更是超完美，貼心鏈帶設計不論肩背或斜背都好看。

BAG #7：CHANEL 鏈子小包

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

CHANEL這款包擁有可愛復古的迷你外型，轉扣設計上裝飾了經典香奈兒標誌，搭配肩揹鏈帶讓包款細節處處都是專屬CHANEL的痕跡，放大的菱格紋面料極具識別度，絕對是新穎又不失經典的CHANEL收藏選項。

 BAG #8：BURBERRY 花押字圖案皮革水桶包

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

Burberry櫃上超驚喜的一款水桶包型！以新經典TB標誌宣示將雋永款式延伸，極具識別度的外型搭配手感輕盈包身，令人愛不釋手，頂部提柄和可拆式肩背帶更讓包款在各種場合都方便攜帶。

BAG #9：DIOR LADY DIOR小袋

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

低預算就能入手的Dior lady dior肩揹小袋，以經典藤格紋圖案羊皮革製成，質感細膩典雅、標誌性「D.I.O.R.」吊飾與可拆式肩揹帶也讓包款足以攜帶至各式場合，容量更比想像中還要能裝。

BAG #10：LOUIS VUITTON LOCK ME EVER BB

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

推出後就很受到歡迎的LOCK ME EVER手袋BB尺寸，因為細膩又具都會質感的外型與極大容量，成為女子們列入首選的新歡選項，包款容量足以應付生活上的各種場合卻毫無厚重感受，柔軟小牛皮更讓上手質感超溫潤，可以肩揹、手提滿足對包款的所有需求。

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

每一年新推出的精品包雖然多不勝數，但簡約迷人的黑色總是最能讓人生起下手慾望，CHANEL、迪奧、LV、GUCCI...等10款『經典黑精品名牌包清單』，想要收藏一枚永不過時的選項，這幾款包都不會令妳失望。

延伸閱讀：

2021預測準爆款開揭！ 最New更新版→「永不過時精品包TOP10」夢想級清單！

【爆款精品】2020精品包半價收！預算狂降→『經典系WOC鏈帶包』TOP15，這幾咖可以衝了！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, Dior, BURBERRY, LV, HERMES, GUCCI

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