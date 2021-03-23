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下午茶點心首選「可麗露」

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法式經典甜點「可麗露」，外型小巧，搭配焦糖色的深褐色脆皮與金黃色的柔軟內餡，看似樸實無華，吃起來的雞蛋牛奶香氣混合了大人感的蘭姆酒香，口感與味道都充滿了豐富層次，讓人一吃就愛上！雖然市面上有不少專賣可麗露的店家，但需要經過預購、等待、取貨等等的繁複流程，吃到心都累了！因此這次編輯特別精選出連鎖實體麵包店就能買到的好吃可麗露，每一間截然不同的口感與香氣，讓人驚豔！

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

01.拉菲樂法式可麗露，NT$55
尺寸：寬4x高5cm

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

網購烘焙名店「拉菲樂」，除了台式經典糕點，也有販售法式經典可麗露唷！外層的焦皮屬於又酥又薄的類型，咬起來柔軟不韌，內餡柔軟濕潤，有濃濃的香草香氣與蘭姆酒香，為可麗露本身的甜度做出平衡，油亮的外層為美味度加分！屬於一款中規中矩的好吃可麗露。

外層酥脆度★★★
內餡濕潤度★★★
焦香味★★★
蘭姆酒香★★★★

02.星巴克可麗露，NT$45
尺寸：寬4X高4.5cm

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

咖啡名店星巴克的可麗露，是這5款當中看起來最焦黑、外皮吃起來也最酥脆，也可以說是皮較厚的一款，咬下的瞬間帶來彷彿吃餅乾的樂趣，喜歡爽脆口感的人一定會為此先加1分！星巴克的可麗露，香草味較強烈，相較之下嚐不太到蘭姆酒的香氣，若非講究濃濃的正宗法式滋味，這款是下午茶很不錯的選擇！

外層酥脆度★★★★★
內餡濕潤度★★★
焦香味★★★
蘭姆酒味★

03.PAUL可娜麗，NT$85
尺寸：寬4X高4.5cm

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

若要談論法式甜點，自然不能少了法式甜點沙龍「PAUL」！從法國直送的「可娜麗」，也因此反應在價格上，屬這次5款當中單價最高，外層焦香的酥脆度與厚度都是第1，咬下去的瞬十分彈牙，咀嚼的當下濃濃的蘭姆酒香溢出，嚐得到微微的酒苦香，是很道地的法式滋味。不過厲害的是內餡卻能呈現除截然不同的綿密潤嫩，氣孔較少，很濕潤。

外層酥脆度★★★★★
內餡濕潤度★★★★
焦香味★★★★
蘭姆酒味★★★★★

04.哈肯舖可露麗，NT$50
尺寸：寬5X高5cm

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

麵包名店「哈肯舖」的可麗露（他們家的譯名：可露麗）尺寸最大，底部也與他款不同更膨彈，外皮屬於薄、軟的風格，帶有濃濃的焦糖香，內餡濕潤有點像是布丁，甜度適中，蘭姆酒香較不明顯，是一款大眾接受度較高的類型，也很適合年齡較小的小朋友唷！

外層酥脆度★★
內餡濕潤度★★★★
焦香味★★★★
蘭姆酒味★

05.Le Boulanger de Monge可露麗，NT$65
尺寸：4.5 X4.5cm

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

法國麵包名店配方傳承給了日本烘焙職人，再從日本跨海來台設店，這間 Le Boulanger De Monge一開幕，麵包出爐時刻常常上演「搶夾」的畫面，經典可麗露（店家譯名：可露麗）也常市架上售空的熱夯品項之一。外層的焦香軟中帶酥，焦糖香氣十分平衡，內餡的氣孔比起其他款較為鬆軟，也因此口感偏向輕盈，也有點法式布丁的感覺，輕柔的蛋香飄散口中，十分順口。

外層酥脆度★★
內餡濕潤度★★★★
焦香味★★★★
蘭姆酒味★

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 可麗露

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