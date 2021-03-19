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工作效率加倍！Google Chrome「擴充功能」神好用5款推薦

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Google Chrome儼然已經成為現在最多人慣用的網頁瀏覽器，大家愛用的原因可不僅止於穩定性與流暢度，可以配合個人工作或學習需求，靈活搭配下載的「擴充功能」更是很多人的生活小幫手！這次編輯精選5款神好用的「擴充功能」，免費下載起來，立刻讓妳效率加倍！

Lastpass
密碼老是記不住？自動安全儲存帳號密碼

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

密碼管理工具LastPass，用戶所有帳密都集中在雲端進行，使用者只需記住LastPass的主密碼，LastPass便會將用戶的登錄訊息同步到所有網站的帳密資料。密碼庫皆進行加密，並且資料傳輸過程中使用SSL加密機制，資料的安全性也無須擔心！ 

Todoist
安排所有的工作排程，透過條列讓工作效率最大化

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

添加一篇文章到閱讀清單，或是保存一個物品到您的購物車，以及創建工作任務以便跟進。透過這個擴充功能，能將網頁、與郵件添入任務，清楚掌握所有的資源以及文件位置。以Todoist記錄和管理事務，擁有提醒和截止日期功能，能準確記住任務需要完成的時間，並且能優先度來安排任務的重要程度。

Bitly
一秒縮短落落長又複雜的亂碼網址

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

自從Google 結束旗下Goo.gl 短網址的服務後，是不是苦惱沒有找不到「好看的」短網址工具呢？Bitly除了能將又亂又雜的網址縮短，還有客製化自訂網域服務，讓縮短的網址看起來更具識別度。

Additor
瀏覽網頁也能畫重點，重要資訊立刻標記

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

當我們在瀏覽網頁的時候，看見覺得值得紀錄的資訊，除了儲存網頁之外，利用擴充功能裡面的Additor，就在直截在頁面上「畫螢光筆」！等同於在雲端建立起自己獨家的資料庫，隨時都能上來找重點，也能分享給聯絡人唷！

Floating for YouTube
懸浮YouTube影片，邊播放邊做事也沒問題

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

想要在同個畫面邊看YT影片，想要一心二用上上網，或者認真想邊看邊聽打，利用浮動YT視窗的擴充功能就能達成！下載「Floating for YouTube 」之後，YouTube 視窗會被固定在最上層，無論這時打開什麼頁面都不會被影響，邊做其他事邊看 YouTube 超方便。

延伸閱讀：

iPhone更新後必載APP！支援主畫面的五個實用小工具，連Chrome離線小恐龍也可以在手機畫面玩！

iPhone超實用密技！4個不起眼但超方便的神功能：智能繪圖單指搞定、完美自拍加同步快錄！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, google, Chrome

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