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說・流行／她根本不叫CHANEL！小香迷必知6件事　迷戀山茶花起因一生摯愛

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記者王蓁蓁 / 專題報導　圖 / 翻攝IG@chanelofficial、品牌官網

CHANEL（香奈兒）無疑是被女孩們認證此生最想擁有的夢幻逸品，從2.55包、No.5香水、菱格紋.....等，令人瘋狂的經典不勝枚舉，作為品牌最為代表性的人物Coco Chanel（香奈兒女士），即使過世已半世紀，她迷人的風格仍舊影響著每個世代，《ET FASHION》就來帶你一窺小香控一定要知道的6件事。

CHANEL其實不是CHANEL

▲香奈兒 。（圖／翻攝IG）

▲「Coco Chanel 」是香奈兒女士為自己取的名字。

香香迷最熟悉的Coco Chanel（香奈兒女士），本名裡其實沒有Coco，甚至連CHANEL也不是CHANEL，「Gabrielle Bonheur 『Chasnel』」才是香奈兒女士孩提時的全名，陪伴著她度過在孤兒院的歲月，更是她的官方出生的登記姓名，後來她以「Gabrielle Chanel」（嘉柏麗香奈兒）之名打出天下。「Coco」由來有多種說法，有說是來自她剛離開孤兒院，到咖啡廳打工時的招牌歌曲《誰見過可可？》（Qui qu’a vu Coco），也有說是法文單字中女性「cocotte」的縮寫，或是他父親小時侯對她的暱稱。

一生摯愛的男人，Boy Capel

▲香奈兒 。（圖／翻攝IG）

▲香奈兒女士與愛人Boy Capel。

眾所皆知，香奈兒女士一生有無數愛人，但她的摯愛、影響她最深的便是「Boy Capel」（卡培男孩），包括CHANEL中最經典的元素山茶花、珍珠，都起因於他，甚至後來接掌品牌的Karl Lagerfeld（卡爾拉格斐），於2011年推出的夯款「Boy」CHANEL包，也是因為「Boy」 Capel。

山茶花＆珍珠

山茶花純白、高雅、且不具任何香氣，冬季綻放時超前其他花季，不枯不落，即使過了花季，也是乾脆的整朵掉落，這樣淡泊冷冽的個性，香奈兒女士認為與自己非常相似。最重要的是，人生摯愛的Boy Capel送給香奈兒女士的第一束花，便是山茶花。

▲香奈兒 。（圖／翻攝IG）

▲香奈兒女士曾說：「沒有珍珠的女人，不能稱為女人。」

從珠寶、服飾到包款，「珍珠」在CHANEL世界裡，絕對是重點元素，香奈兒女士也曾宣言：「沒有珍珠的女人，不能稱為女人。」毫不意外的，香奈兒女士人生中的第一條珍珠項鍊，便是愛人Boy Capel所贈送的，據說，在她人生最後時光，在Ritz酒店房間的日子裡，僅有三套米色套裝與珍珠首飾與她相伴。


「我睡覺時，全身上下只『穿』了幾滴CHANEL No.5香水」—— 瑪麗蓮夢露

▲香奈兒 。（圖／翻攝IG）

▲瑪麗蓮夢露在採訪時說道，自己入睡時，身上下只「穿」了幾滴CHANEL No.5香水。

1921年香奈兒女士表示：「我要創造出一款最具女人味的香水。」而事實也證明了，她不只解放了女裝的束縛，更成功改變過去封閉的香水世界，這瓶被女孩們譽為人生中必須擁有的夢幻逸品「No.5」香水，也使香奈兒女士成為法國最富有的女性之一，這瓶香水的地位幾近神話，今年剛好歡慶一百周年，品牌也創作了影片，回顧這百年經典。

▲CHANEL說流行。（圖／品牌提供）

▲CHANEL No.5香水，2021年正好滿百歲。

▲香奈兒 。（圖／翻攝IG）

▲據說每30秒就有一瓶CHANEL No.5被售出。

由前俄國沙皇的法裔調香師Ernest Beaux，蒸餾大量的茉莉花朵為基底，再注入橙花、依蘭花、和格拉斯晚香玉等80多種香味 ——「No.5」便誕生了。為何會是No.5呢？迷信的香奈兒女士認為「5」是她的幸運數字，亦是調製時的第5款樣品，而鑽石切割瓶蓋與瓶身，則是來自巴黎凡登廣場的幾何輪廓。

CHANEL No.5超越了時空，成為魅力女性的象徵，直至今日CHANEL No.5仍舊是全球最著名及最暢銷的香水，更有每30秒就有一罐CHANEL No.5 被賣出一說。1952年，女神瑪麗蓮夢露在接受記者採訪時說道，自己入睡時，身上下只「穿」了幾滴CHANEL No.5香水。

2.55包

▲香奈兒 。（圖／翻攝IG）

▲香奈兒 。（圖／翻攝IG）

▲香奈兒經典的2.55包。

受夠了整天只能用手拿著包包的香奈兒女士，於1955年的2月，大膽的使用肩帶，設計出一款鍊帶翻蓋包，並率性的在包款製成的這一天將此系列命名為「2.55」，有著時髦菱格紋的2.55包，掀開包蓋，內裡是絕美的棗紅色皮革，反映出香奈兒女士於童年時在孤兒院所穿的制服，靈感來自馬術的菱格紋，也成為了品牌恆久代表的經典。

仿冒當宣傳

▲香奈兒 。（圖／翻攝IG）

▲香奈兒女士運用仿冒品作為免費宣傳。

由於名氣的高漲，各路仿冒品也隨之而來，香奈兒女士在一家折扣百貨中，竟發現以低廉質料製成的CHANEL包包贗品，對於仿冒現象，香奈兒女士用了聰明的方式因應，不如趁此機會當成免費宣傳，後來更在某次私人的時裝秀上的賓客邀請函上註明：「除了帶上自己的裁縫師，還要盡量做素描與筆記。」

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關鍵字：

說流行, CHANEL, 香奈兒

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