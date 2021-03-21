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有夠好搭！小CK「D字扣」手袋IG狂洗版　KINAZ石紋包低調自帶仙氣

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記者王則絲／台北報導

新加坡鞋包品牌CHARLES & KEITH（簡稱小CK）今年春夏推出了一系列「D字扣」金屬扣環造型的手袋，尤其是經典百搭的馬鞍包型，瞬間在IG上形成洗版盛況。另一平價包袋品牌KINAZ 則是於春夏季節帶來了低調內斂的「石紋包」系列，同樣是隨便搭都能自帶仙氣。

▲IG洗版包。（圖／翻攝自IG）

▲IG洗版包。（圖／翻攝自IG）

▲時尚部落客兼設計師Aimee Song、藝人周曉涵都背上這款小CK的D字扣包。（圖／翻攝自IG@aimeesong、@ilove7388）

小CK近期推出了金屬「D字扣」設計的系列包款，利用些微不對稱的不規則形狀金屬扣環作為特色，將之運用於各種包型上，其中半月形的馬鞍包款式最受歡迎，網紅、名人們都爭相入手，提供黑色、淡粉色、綠色以及紅色選擇，四季都超實用，且附有短背帶與長背帶，可隨時切換腋下包背法或者斜肩背。

▲IG洗版包。（圖／翻攝自IG）

▲粉色、綠色馬鞍包超有春夏氣息。（圖／翻攝自IG@charleskeith_tw）

前陣子才舉行的小CK春夏新品活動上，嘉賓王淨示範的紅色小腰包亦有同樣的金屬扣環設計，當腰包之外還可手提；甚至還推出了D字扣環的長型腋下包，簡約外型質感爆棚，各種包型一次滿足女孩們所有願望。

▲IG洗版包。（圖／翻攝自IG）

▲IG洗版包。（圖／翻攝自IG）

▲王淨示範的迷你腰包款式，以及超高質感的長型腋下包。（圖／翻攝自IG@charleskeith_tw）

KINAZ則是於今年春季迎來全新「石紋包」系列，靈感源自於南法的石頭城，以低調黑色為主軸，將光滑皮革與石紋壓印皮革拼接而成，帶出黑色的層次感。

▲IG洗版包。（圖／翻攝自IG）

▲KINAZ 石紋波士頓包。（圖／品牌提供）

此次的「石紋包」手袋系列共推出了萬年不敗的波士頓包、相機包、後背包以及掀蓋信封包款，全都是超實用的包型，無論是什麼樣風格的女孩都能輕鬆駕馭，內斂的光澤感讓人感覺低調卻有亮點。

▲IG洗版包。（圖／翻攝自IG）

▲IG洗版包。（圖／翻攝自IG）

▲KINAZ 石紋拼接掀蓋斜背包、後背包、相機包。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Charles & Keith, 小CK, D扣包, 馬鞍包, KINAZ

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