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42歲林韋君腰部0贅肉　靠2招瑜伽「一天5分鐘」練出馬甲線

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▲▼林韋君、台灣超模杜威出席TRUE YOGA FITNESS年度代言人。（圖／記者張一中攝）

▲42歲林韋君勤練瑜伽，保持纖瘦身形且有結實體態。（圖／記者張一中攝）

記者蔡惠如／台北報導

42歲林韋君近年卸下明星光環改行做瑜伽老師，今（3／17）出席TRUE YOGA記者會宣布成為品牌代言人，將親身至全台分店教授瑜伽課程，多年練習瑜伽的習慣，讓她即便年齡已經42歲，身形還相當纖瘦結實，還露出0贅肉纖腰與馬甲線羨煞眾人，並親自示範2個瑜伽動作，在家就可以練起來！

▲▼林韋君、台灣超模杜威出席TRUE YOGA FITNESS年度代言人。（圖／記者張一中攝）

▲林韋君擔任TRUE YOGA FITNESS最新年度代言人，露出0贅肉纖腰。（圖／記者張一中攝）

【扭轉側角式】強化腹部線條，幫助骨盆與脊椎正位
步驟1：從兒童式跪臥預備，雙手向前伸長至最遠，再踮腳抬臀至下犬式。

▲林韋君示範瑜伽姿勢。（圖／業者提供）

▲林韋君示範瑜伽姿勢。（圖／業者提供）

步驟2：右腳大步往前到雙手之間及右胸之下，再將左膝著地骨盆前推呈低弓箭步。

▲林韋君示範瑜伽姿勢。（圖／業者提供）

步驟3：以雙手扶腿抬起上身，右手插腰，左手上舉再朝右扭轉身體。

▲林韋君示範瑜伽姿勢。（圖／業者提供）

步驟4：上身前傾於右腿，將左手置於右膝外，再雙手合掌在胸前。

▲林韋君示範瑜伽姿勢。（圖／業者提供）

注意事項：
1.前腳小腿垂直踩地，膝蓋在腳跟正上方。
2.骨盆需前推，後腿膝蓋不致壓迫，也可伸展大腿前側肌群。
3.後腳尖踩地，腳跟向後使力，但膝蓋毋需離地，若要增加強度可試著將膝蓋離地。

【三角式】雕塑腰線，強化核心、腿部與臀部肌肉
 步驟1：從山式開始將右腳向前一大步，雙腳距離爲腿的長度，左腳尖朝外90度，前後兩腳跟爲同一直線。

▲林韋君示範瑜伽姿勢。（圖／業者提供）

步驟2：吸一口氣，同時雙手伸直打開與肩等高呈大字型，轉頭看右手指尖。
步驟3：吐氣，上身朝右手及右腳方向側彎，過程保持身側與脊椎延伸拉長，上身盡量平行地板。

▲林韋君示範瑜伽姿勢。（圖／業者提供）

步驟4：再吸氣，右手朝下輕扶腳踝，左手往上，雙手呈垂直。之後吐氣，轉頭看左手指尖。

▲林韋君示範瑜伽姿勢。（圖／業者提供）

注意事項：
1.如身體緊繃，可持瑜珈磚置於前腳內側，下方的手扶磚增加穩定支撐。
2.胸和骨盆朝同一面向，不擠壓前髖，避免脊椎前傾彎曲。

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關鍵字：

林韋君, 全真, true yoga, 瑜珈, 瑜伽, 贅肉, 馬甲線

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