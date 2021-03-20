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PTT狂推的「suisai酵素洗顏粉」破盤激殺價快搶！不只清潔連粉刺都浮出來

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文／C編

很多人都很愛用酵素洗顏粉，尤其是佳麗寶推出的「suisai淨透酵素粉N」，更是很多愛美女性都不能缺少的清潔產品，簡單來說，就是洗得非常乾淨又不會乾澀，連粉刺都能清除，因此上市之後就掀起一波「洗顏粉」革命，一次用一顆相當方便，也不用擔心開封久了潮濕、變質等問題。

 ▲佳麗寶,suisai淨透酵素粉N,酵素粉,洗顏粉,保養,清潔,Her和她。（圖／ＩＧ）

▲Kanebo 佳麗寶suisai淨透酵素粉N限定組x2入，原價1500元、特價940元。點我購買。

Suisai淨透酵素粉N含兩種酵素和胺基酸洗淨成分，可以徹底清除臉部髒污，同時帶走老廢角質，使肌膚細緻平滑，另外還有強化水質保濕成分，洗完肌膚更加平滑透亮，不含香料、不含界面活性劑，接受度更高。

 ▲佳麗寶,suisai淨透酵素粉N,酵素粉,洗顏粉,保養,清潔,Her和她。（圖／ＩＧ）

▲佳麗寶suisai淨透酵素粉N受到很多人的喜愛。（圖／suisai_jp IG）

洗顏粉採單顆包裝，能減少與空氣接觸的面積，抵抗濕氣，維持酵素洗顏粉的美容功效，並且採用絹絲包覆技術，以絹絲把酵素粉完整包覆，更延長酵素粉的使用時間，讓效果再加分。

 ▲佳麗寶,suisai淨透酵素粉N,酵素粉,洗顏粉,保養,清潔,Her和她。（圖／ＩＧ）

▲一顆顆旅行外出攜帶超方便。（圖／suisai_jp IG）

盤點網路上的評價，很多人都大讚「這個超好用的」、「這個到現在也依然強勁好用啊」、「這外出超方便，出去玩都會在盥洗包裡丟個幾顆」、「我還是有在用，因為有深層清潔的感覺，一週用一兩次」。

▲佳麗寶,suisai淨透酵素粉N,酵素粉,洗顏粉,保養,清潔,Her和她。（圖／ＩＧ） 

▲Kanebo 佳麗寶 suisai淨透酵素粉N限定組x2入，原價1500元、特價940元。點我購買。

「Her和她」推出「Kanebo 佳麗寶 suisai淨透酵素粉N限定組x2入」，裡面不但有suisai淨透酵素粉N，還有一瓶毛孔淨透潔顏露，整組原價1500元、特價940元，毛孔淨透潔顏露是擦拭型的洗顏品，能潔淨、保濕，很適合早上使用，搖勻後以化妝棉擦拭臉部，使用後能讓美妝品延展性更加、妝容更完美。

關鍵字：

佳麗寶, suisai淨透酵素粉N, 酵素粉, 洗顏粉, 保養, 清潔, Her和她

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