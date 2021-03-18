500萬的陀飛輪錶變小了！　女性也能駕馭Roger Dubuis

▲Roger Dubuis推出錶徑39mm的Excalibur Spider Pirelli鏤空飛行陀飛輪腕錶。（影／記者陳雅韻攝）



記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶Roger Dubuis（羅杰杜彼）與輪胎品牌Pirelli倍耐力的合作，獲得錶迷與車迷的熱烈迴響，但過往以錶徑45mm霸氣設計為主，近日推出新尺寸滿足更多粉絲需求，打造錶徑39mm的Excalibur Spider Pirelli鏤空飛行陀飛輪腕錶，女性也能成功駕馭！

▲Roger Dubuis Excalibur Spider Pirelli鏤空飛行陀飛輪腕錶（左）紅圈款4,920,000元，黑圈款4,920,000元。（圖／Roger Dubuis提供，以下同）



尺寸變小的Excalibur Spider Pirelli鏤空飛行陀飛輪腕錶，搭載60小時動力儲存的手動上鍊機芯，面盤一如過往的鏤空與星形設計，大膽前衛，共有3種款式，包括白色細節的的玫瑰金腕錶、全黑鈦金屬材質腕錶，以及紅黑配色鈦金屬款式，當中紅色錶款採用贏得實際賽事的Pirelli冠軍賽車輪胎橡膠製作錶帶，限量28只，另兩款錶帶則分別拼接小牛皮與Rubber Tech高科技橡膠材質，各限量88只。

▲Roger Dubuis Excalibur Spider鏤空飛行陀飛輪腕錶玫瑰金款，5,667,000元。



愈來愈多女性追求運動風、科技感的錶款，Richard Mille是不少女星名媛鎖定的目標，旗下酒桶型RM 67-01自動上鍊超薄腕錶便符合多數女性對錶殼纖薄的需求，機芯厚度僅3.6mm，而面盤顯露機芯結構，再搭配錶圈華麗美鑽，為中性錶款增添華麗感。

▲Richard Mille最新大使馬術場地障礙賽冠軍Flore Giraud佩戴RM 67-01自動上鍊超薄腕錶，約5,730,000元。（圖／Richard Mille提供，以下同）



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