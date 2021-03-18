總是愛不對人？兩性專家教你從「5個徵兆」辨識渣男　

▲別怪戀愛運太差，其實渣男有跡可循。（圖／翻攝自FB/TV Chosun，以下同）

編輯/ Lily

許多女生只要戀愛就一頭栽入，熱戀退卻後才發現愛不對人，難道自己真有「招渣男體質」？兩性專家教你從5個地方辨別他是否為渣男，下次投入感情前，眼睛一定要放亮看仔細！

#不考慮未來，只在乎當下需求

渣男的套路通常都是「只在乎眼前的快樂」，但絕不和你討論到未來，若是你想和他浪漫編織未來，他總是會巧妙避開話題，再安撫你不要多心。總之不要聽他怎麼說，要看看他怎麼做。

▲兩人相處多半是女方在配合。

#不付出

不付出分為兩個方面，既不付出時間，也不肯付出金錢，追你的時候很積極，等在一起後工作就變得很忙，希望你能配合他。

#不主動宣布你的存在

他的異性朋友不少，但不主動宣布你的存在，更不想把你介紹給朋友，其他異性若是對他有意思，他不接受，但也不明確拒絕，給人有遐想的交友空間。

▲交往前後的態度差異大。

#冷熱分明

追你的時候百依百順，事事以你為主，交往之後，配合度直線下降，你能明顯的感受冷熱之分。其實大部分男生交往前和交往後，態度都會有些微改變，但通常熱情退卻後仍有愛當作基礎，而渣男的愛則是少得可憐。

▲歪理說得很有一套。

#喜歡推卸責任

兩人意見不合或是吵架，他總是有辦法把錯推到你身上，營造出自己的正面形象，即便他和你提分手，你還會以為都是因為自己的錯。

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