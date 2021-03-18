林心如素顏好氣色吃出來的　大份量早餐讓網友驚呆了

▲林心如親手做公主鳳梨酥，她素顏模樣讓粉絲大讚很美。（圖／翻攝林心如臉書，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

45歲林心如拍完戲後回歸家庭生活，一日之計在於晨，從豐盛的早餐開始新的一天，份量之大讓網友都驚呆了；她也不吝於分享素顏照，po出為女兒捏出6個公主與雪寶造型的點心，點心再可愛也不及她大素顏吸睛，網友紛紛讚她膚質好，連藍心湄都留言：「怎麼可以這麼可愛啊！我是說這位母親。」

▲林心如（左）與Melody從晚上的飯局變成早餐約會。



近日林心如過著健康生活，與好友Melody的聚會從晚上的飯局變成早餐約會，她自認「這個改變很可以」；而她在家的早餐盤洩露她的活力來源，烤土司、蛋料理、生菜沙拉是必備款，另有炒菇、優格甚至是一片牛排，達到營養均衡的目的，無怪乎不怕素顏，依然顯露好氣色。

▲林心如注重營養均衡，早餐非常豐盛。



除了維持良好身心狀態，林心如也盡力當好媽媽，送完女兒上學，便開始製作公主與雪寶造型點心，透露沒辦法帶女兒去迪士尼就做公主鳳梨酥給她，疼愛之情溢於言表，而她也從手作點心中獲得療癒與成就感，一舉數得。

▲林心如還捏了可愛的雪寶造型點心。

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