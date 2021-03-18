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全球搶翻「奈良美智名牌衫」台灣買得到！3／20開賣「線上」也能搶

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▲Stella McCartney X 奈良美智。（圖／微風提供）

▲Stella McCartney X 奈良美智系列要在台灣開賣啦。（圖／微風提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期奈良美智在台灣絕對是熱門關鍵字，而全球搶翻天的Stella McCartney X 奈良美智聯名系列，也將在3／20於微風南山Stella McCarteny開賣啦！每款全台限量5件真的超逼人，當天也將於BREEZEONLINE開賣該系列的「環保印花帆布袋」，讓你不出門也有機會搶得到！

▲Stella McCartney X 奈良美智。（圖／微風提供）

▲Nara Intarsia Jumper，售價38,000元。

由STELLA McCARTNEY與奈良美智合作推出的聯名系列，將經典叛逆風格插圖注入衣著、包款當中，光是公開就引起一陣騷動，微風南山的Stella McCarteny也限量推出針織毛衣、黑色帽T與粉色Ｔ恤的單品，3／20當天限量開賣。

▲Stella McCartney X 奈良美智。（圖／微風提供）▲Stella McCartney X 奈良美智。（圖／微風提供）

▲（左）Nara Print Sweatshirt，售價25,200元；（右）Nara Print T-Shirt，售價11,300元。

該系列透過奈良美智以天真無邪的小孩，配上憤世嫉俗的表情，反思宗教和哲學的重要議題，延續了每個人心中孩童般的純真，喚起觀眾心靈深處穿梭於社會現實與想像世界的感性。最迷人的是俏皮天真無邪的標誌性插圖，簡約又不失童趣，品牌官網已經賣光光，想搶也買不到。

▲Stella McCartney X 奈良美智。（圖／微風提供）

▲Nara Cotton Canvas Bag，售價25,200元。

而該系列全台獨家限量5個的「環保印花帆布袋」，除了在微風南山Stella McCartney販售，同天也將於「BREEZEONLINE」中午12點整開賣，限量1只，只要手指滑得夠快，時機夠準，入手世界級設計單品免排隊。

此外，Louis Vuitton（路易威登）最近也找來瑞士藝術家Urs Fischer推全新聯名，以大膽手繪的塗鴉方式，描繪品牌經典的Monogram老花圖樣，不只貫穿於Speedy、Neverfull等人氣夯包以及服裝上，Urs Fischer釋放玩心，為系列揮筆勾勒出童趣滿滿的貓咪、魚、鳥等奇妙卡通角色，成為可愛亮點。

▲路易威登 x Urs Fischer 。（圖／品牌提供）

▲路易威登 x Urs Fischer ，重新詮釋品牌經典印花。（圖／品牌提供）

其中最惹人注目的不外乎是Urs Fischer以迷幻、模糊，創作者稱「記憶素描」的手法，重新詮釋了LV經典的Monogram，並以紅黑、黑白兩種配色呈現，各別放上了Speedy、Neverfull、Keepall等7款品牌熱門包款，材質上也大膽運用天鵝絨拼接皮革增添質感，營造出視覺上的立體變化。

▲路易威登 x Urs Fischer 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

奈良美智, Stella McCartney, 微風南山, BREEZEONLINE

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