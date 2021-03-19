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追心儀男生時千萬別做「3件事」！找閨蜜助攻，小心愛情友情都失去

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▲▼追心儀男生時千萬別做這3件事。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@jtbcdrama

有句俗語說「男追女隔座山；女追男隔層紗」，女生追男生看似比男生追女生來得輕鬆簡單，成功率頗高，但其實追男生時也需要有技巧，尤其以下3個NG錯誤千萬不能犯！輕則戀情失敗、男生不珍惜妳，更慘的是，可能會連閨蜜都一起失去了。

▲▼追心儀男生時千萬別做這3件事。（圖／翻攝ＩＧ）

1.可以主動但不要倒貼

對於主動追男生，很多人會害怕擔心「女生主動的話感覺很掉價」或是男生不會珍惜，但其實女生稍微主動在男生眼裡並不會掉價，反而有加分作用，關鍵是主動但不要倒貼，不要把自己放在低姿態處處迎合對方。

像是為了獲得對方的好感，就把男生當成皇上一樣來伺候，幫他買早餐買零食，24小時隨call隨到，只要對方開口全都幫他辦到好，這樣只會讓妳成為他的「保母」，而不是戀愛對象。記住，主動不等於倒貼，妳可以稍微主動釋放自己的好感讓對方知道，展現自己的魅力，主動吸引對方，但不要過度地低聲下氣、討好他。

▲▼追心儀男生時千萬別做這3件事。（圖／翻攝ＩＧ）

2.別打日久生情「持久戰」

很多女生會以為，就算一開始對方沒有太喜歡自己，只要時間久了，男生就會被自己感動，日久生情，但其實這種情況在男生身上非常少見。男生面對不是自己喜歡的人時都是非常理性，在女生的主動示好下，他們偶爾會心軟對女生好一點，但若是跟他們索要感情，他們又會立刻抽身離開。

有個很經典問題，是要選擇自己喜歡的人，還是選擇喜歡自己的人，可能女生在不同年齡或心境時會有不同的答案，但在男生心裡永遠只有一個答案：自己喜歡的人。

▲▼追心儀男生時千萬別做這3件事。（圖／翻攝ＩＧ）

3.千萬別其他女生幫妳追

很多女生追心儀對象時，都會想到要找閨蜜來幫忙追對方，以為閨蜜可以幫自己助攻，但有許多真實例子，最後心儀的男生會喜歡上閨蜜，甚至和閨蜜在一起，妳不僅失去愛情，更可能失去友情。像是拜託閨蜜去要男生的聯絡方式、問對方的喜好等等，在男生面前閨蜜就會比妳更有存在感，一來二去互相產生好感，妳可能還能正式踏入追男路就已經出局，所以千萬別找閨蜜幫忙接近男生。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 男女, 追求, 女追男, 對象, NG行為, 閨蜜

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