小心復合無望！專家：想挽回「3句話」千萬別說，否則對方跑更遠

▲挽回多做多錯，第一步是接受兩人回到朋友關係。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

當感情單方面被宣告結束，身為被分手的那方，總希望死馬當活馬醫，但另一方心意已決，這時應要苦苦糾纏會讓人倍感壓力，這時最好的方式就是認定兩人已分手的事實，先給予對方舒適感，下一步再為復合布局，此外，兩性專家建議想復合以下三句話別說，否則對方絕對跑更遠！

▲「我很想你」讓人很難接下去。

#我很想你

你說這句話時，是想要表達自己的心意，但就想要分手的一方而言，則是備感壓力。如果回你的話，你是否會誤會兩人仍有希望，繼續糾纏下去，甚至誤以為是和好的前奏；若是不回你，他心裡則是內疚尷尬，這種訊息不管回不回都有壓力，他只會逃得越來越遠，對你眼不見為淨。

▲表現太強需求感，會讓他更想逃走。

#我的世界不能沒有你

這句話比「我很想你」更具毀滅性，當你說出這句話，對方只會認為你很不獨立，談戀愛卻把所有情感都寄託到他人身上，讓人特別有壓力。這句話也帶有一點情感勒索味道，會更讓他認為分手是對的。

▲這時候其實什麼都不要做，反而能增加一點好感度。

#我要怎麼做才能像以前一樣

被分手的一方，10個有8個一定問過這句話，我要怎麼改變才能和好？其實這句話會讓人很無語，因為當提出分手就代表兩人感情已變質，壞掉的愛情又豈是那麼簡單就可修復。這時不妨交換角色想想，若是一個你對他沒什麼感覺的異性問你，我要怎麼做才能和你在一起？你就能立刻了解對方感受了吧！

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