39歲張韶涵從沒胖過！凍齡外表堪比少女，「美肌」靠吃出來

▲張韶涵膚質好到發光，全靠日常飲食保養功夫。（圖／翻攝自張韶涵小紅書、FB、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

有著一雙精緻大眼的張韶涵，除了擁有令人稱羨的好歌喉，她的凍齡外表更是讓人嘖嘖稱奇，肌膚緊實不輸少女，除了勤保養，飲食也下了許多功夫，一起來學習！

#戒糖分

攝取過多糖分，會使肌膚糖化。營養師曾分享，喝奶茶、吃冰淇淋都會使身體糖分過多，多餘的糖會附在膠原蛋白上，使膠原蛋白糖化、斷裂，導致肌膚暗沉、皺紋生成，甚至還會掉頭髮。如果真的戒不了甜，喝蜂蜜水解饞也是好方法。

#補充膠原蛋白

女生過了25歲，補充膠原蛋白是必做的功課。隨著年紀增長、工作熬夜，就連減肥都會使膠原蛋白大量流失，因此每天都會補充膠原蛋白營養品，每天堅持喝，肌膚真的會慢慢變好，平常也會從食補下手，像是花生豬腳湯、滷豬腳、花膠燕窩等。

#自製超级食物果汁

工作常三餐不定，其實對肌膚和身體傷害很大，若沒辦法定時用餐，一定會來一杯超級食物果汁，一方便補充能量，又可以抗氧化排毒，像是百香果、檸檬搭配雪梨，番茄、胡蘿蔔搭配蘋果汁，喝起來都有不錯的口感。記得鮮榨果汁要馬上喝，否則氧化效果就不好了。

#每天喝足水分

不喝水皮膚一定差，為了好好喝水，每天必會攜帶大號保溫杯，即便再忙再累，一定要喝足量，喝水最好是溫水小口小口慢慢喝，這樣才容易被皮膚吸收，若覺得水喝不下去，也可以試試檸檬水，記得水溫要控制好，否則會破壞維他命C。

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