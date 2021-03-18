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梅根馬可訂婚穿的百萬高訂服破產！　Ralph ＆ Russo不敵疫情收攤

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▲▼Ralph & Russo 。（圖／翻攝Ralph & Russo IG）

▲梅根馬可2018年穿著要價約240萬元台幣的Ralph & Russo禮服，發布與哈利王子訂婚的訊息。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）
 

記者陳雅韻／綜合報導

英國高級訂製服品牌Ralph & Russo不敵新冠肺炎疫情衝擊，於官方IG與臉書宣布進入破產程序，中斷成立11年的輝煌歲月，過去品牌深受各國上流社會人士喜愛，不僅范冰冰、南韓女星Jessica出席國際影展必穿，梅根馬可（Meghan Markle）2018年宣布與英國哈利王子訂婚，也穿其要價230萬元的刺繡禮服入鏡，將品牌名氣推向顛峰，無奈疫情嚴重打擊生意，高級訂製服美麗篇章止於2020年秋冬系列。

▲▼Ralph & Russo 。（圖／翻攝Ralph & Russo IG）

▲梅根馬可穿Ralph & Russo禮服將品牌聲勢推向顛峰。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

▲▼Ralph & Russo 。（圖／翻攝Ralph & Russo IG）

▲安海瑟威日前參加《封城之後》首映，穿Ralph & Russo設計的流蘇裝。（圖／翻攝Ralph & Russo臉書）

Ralph & Russo創辦人Tamara Ralph是設計師、Michael Russo則是金融背景，出生於澳洲的他們選擇在富豪聚集的倫敦落腳，定位明確鎖定金字塔頂端客群，從製作高級訂製服起家，不僅通過巴黎高級時裝公會（Fédération de la Haute Couture et de la Mode）嚴格審核成為會員，並收服一線巨星的心，在各大國際舞台穿著Ralph & Russo的禮服登場，日前女星安海瑟威參加《封城之後》首映，便穿Ralph & Russo設計的流蘇裝吸睛。

▲▼Ralph & Russo 。（圖／翻攝Ralph & Russo IG）

▲韓星Jessica曾穿著Ralph & Russo禮服，出席坎城影展。（圖／翻攝jessica.syj IG）

▲▼Ralph & Russo 。（圖／翻攝Ralph & Russo IG）

▲2020秋冬成為Ralph & Russo的最後一季作品，令人惋惜。

不過去年新冠肺炎疫情全球爆發，少了星光閃閃的大活動，名流間取消了奢華派對，穿上動輒數百萬的高級訂製服的機會也大幅減少，加上英國數度實施封城措施，直接衝擊Ralph & Russo的生意，2個月前已於官網宣布將不會推出2021春夏系列新裝，與時尚迷相約2021年下半年見，未料再發布消息已是說再見，品牌已進入破產程序，是否重組再寫美麗傳奇仍是未知數。

▲▼Ralph & Russo 。（圖／翻攝Ralph & Russo IG）

▲創辦人Tamara Ralph（左）、Michael Russo（右）忍痛申請破產，中間為紐約第一名媛Olivia Palermo。（圖／翻攝Ralph & Russo IG）

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關鍵字：

梅根馬可, Ralph & Russo, 破產

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