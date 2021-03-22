彰化員林美食TOP 10！男朋友早餐、圓仔冰搭燒麻糬　連在地人也朝聖

深藏不露的彰化員林，不僅有錢人多，特色打卡美食也是多到數不清拉！趕緊準備好行李，跟著小編來場員林美食之旅！

TOP 10／陽光麵線

超豪華海鮮麵線竟然只要一百元！入味的大腸搭配新鮮飽滿的鮮蚵、干貝及蝦子，最後再加上一顆溏心蛋，澎湃的擺盤不只吸睛，更是讓人回味無窮的好滋味！

▲陽光麵線。（圖／美食客ya yun提供）

TOP 9／ATTIC小閣樓

員林赫赫有名的網美咖啡廳，由老宅改造的工業風格超級適合拍照！從火鍋、義大利麵、簡餐到甜點，這裡餐點類型超豐富，讓你選擇障礙大爆發！

▲ATTIC小閣樓。（圖／美食客蓋文迪迪呷提供）

TOP 8／員林八寶圓仔冰

沒吃過這家別跟我說你來過員林！人氣超高的老店，沒有排隊可是吃不到的！白白胖胖的燒麻糬，裹上芝麻以及花生粉，Q彈又好吃！不只燒麻糬，八寶冰也是人氣招牌之一！

▲員林八寶圓仔冰。（圖／美食客阿栗的肥肉計畫提供）

TOP 7／丰富食堂

位於員林近郊的家庭食堂，高質感的日式風格彷彿有在家用餐的錯覺！店家選用當令、彰化當地的新鮮食材，烹飪出一道道精緻美味的料理！除了定食外也提供特別的飲品及甜點，可以來嘗試看看！

▲丰富食堂。（圖／美食客木由子提供）

TOP 6／法蕾‧熊 手工經典舒芙蕾

藍白色的歐式典雅建築、精緻高雅的擺設，在裡頭用餐就像法國貴族般尊貴！皇家千層派美的像幅畫，酥脆的餅皮夾著甜而不膩的卡士達醬，一旁還有草莓點綴，真的好好吃！很適合與姊妹們來這邊喝杯下午茶！

▲法蕾‧熊 手工經典舒芙蕾。（圖／美食客天生愛吃鬼提供）

TOP 5／ALL IN COFFEE

位於住宅裡的千層蛋糕店，一不留神就會錯過！千層蛋糕餅皮偏Q軟，與甜而不膩的鮮奶油層層堆疊，吃起來沒有什麼負擔！最重要的是每片只要一百元也太佛心！

▲ALL IN COFFEE。（圖／美食客꽃提供）

TOP 4／SUBI COFFEE&BAKERY

開在鐵道旁老宅日式甜點店，是樂居咖啡與日佐甜室合併成的新品牌。磅蛋糕做成小山丘造型超可愛，溫熱微酥的外皮，嚐起來有淡淡的抹茶味！這裡的咖啡還能依自己的喜好做搭配！

▲SUBI COFFEE&BAKERY。（圖／美食客Mita提供）

TOP 3／AM田原早午餐

地點超方便，就位於員林火車站的旁邊！店裡走的是文青鄉村風，還有乾燥花做陪襯！套餐精緻且豐盛，還有『男朋友』、『女友早餐』等特色餐點可以選擇！

▲AM田原早午餐。（圖／美食客Vita提供）

TOP 2／有片森林

純白色的落地窗，一眼望去美景盡收眼底！富有設計感的建築，一開店就成為員林的熱門打卡景點！抹茶毛巾蛋糕是熱門甜點，輕薄的餅皮裡頭包覆入口即化的鮮奶油內餡，最後撒上微苦抹茶粉，真的太享受拉！

▲有片森林。（圖／美食客蕭婧提供）

TOP 1／關於餐桌 ABOUT TABLES

員林家庭聚餐的的首選之一，是另一家著名餐廳希拉的姊妹店。主要提供義式餐點，有提供開胃菜、比薩、義大利麵及套餐等餐點。整體價格親民、用餐環境寬敞舒適，獲得TOP1絕對實至名歸！

▲關於餐桌 ABOUT TABLES。（圖／美食客莊雅筑提供）

圖、文／MENU美食誌

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