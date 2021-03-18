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張柏芝撞衫「小17歲」鹿晗女友！同款襯衫秒分勝負　網讚：真的凍齡

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▲▼張柏芝、關曉彤 。（圖／翻攝自微博）

▲張柏芝撞衫小17歲女星關曉彤 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

40歲女星張柏芝近期登上大陸節目《乘風破浪的姐姐2》人氣再次攀升，外表維持相當凍齡的她總能成為話題，日前張柏芝穿著一套白色蝴蝶結襯衫搭配紅色裙裝亮相，一舉一動宛如少女。眼尖網友也發現，大陸女星關曉彤也曾經穿著同款，兩人相差17歲竟也能撞衫一波，粉絲更直言：「張柏芝贏了。」

▲▼張柏芝、關曉彤 。（圖／翻攝自微博）

▲▼張柏芝、關曉彤 。（圖／翻攝自微博）

▲張柏芝穿著VALENTINO白色襯衫出鏡，遍佈的紅色唇印更顯逆齡。（圖／翻攝自微博）

張柏芝不光參與節目成為話題，連造型也總是令人驚艷，日前穿著VALENTINO白色襯衫出鏡，綁起清新的包頭露出精緻五官，搭配簡潔衣著流露少女氣息。而領口獨特的綁帶設計好似領帶般帶來正式感，加上遍佈的紅色唇印點綴其中，注入一絲可愛效果，張柏芝演繹起來絲毫不費力，搭配紅色高腰緊身裙收尾，更顯肌膚白皙吹彈可破，讓人一再尋味。

▲▼張柏芝、關曉彤 。（圖／翻攝自微博）

▲▼張柏芝、關曉彤 。（圖／翻攝自微博）

▲年僅23歲的大陸女星關曉彤巧合穿著同款 。（圖／翻攝自微博）

年僅23歲的大陸女星關曉彤在2017年與男星鹿晗認愛，至今都是媒體焦點，也頗受時尚品牌青睞，她與張柏芝巧合演繹同款單品，不同於張柏芝的熟女風格，關曉彤綁起了雙馬尾辮十分可愛，再加上自然垂墜的領口，顯得隨意許多，當然也不忘秀出招牌大長腿吸睛。不過這次撞衫畫面公開後，網友則是一面倒認為張柏芝贏了，「差17歲沒輸就是贏了」、「張柏芝臉蛋沒話說」。

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關鍵字：

張柏芝, 關曉彤, 鹿晗, 乘風破浪的姐姐2, VALENTINO

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