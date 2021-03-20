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淡水不只有阿給！甜甜圈鬆餅、花生粉鮮奶麻糬　8家美食必訪

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去淡水就是要逛老街，再找個地方坐下來看河景看夕陽啊！快來看看2020 TOP8淡水美食！

TOP 8／轉角冰屋

雙色剉冰只要銅板價！這裡的剉冰可以選單種或是雙種口味，配料以單樣計價，不管點什麼口味的冰都會再附上兩盅醬，淋上後更濃郁香醇！

▲淡水美食。（圖／MENU美食誌）

▲轉角冰屋。（圖／美食客huihui提供）

TOP 7／淡水長堤咖啡館

河岸海景第一排景觀餐廳！提供鬆餅、三明治、炸物、冰淇淋、各式飲料等，也有義大利麵和燉飯可以選擇，點完餐後一定要到二樓觀景台看看，不但有一片淡水河，還能看到對面的八里跟觀音山呢！

▲淡水美食。（圖／MENU美食誌）

▲淡水長堤咖啡館。（圖／美食客Christy提供）

TOP 6／ANCRE CAFÉ 安克黑 咖啡

最熱門的甜甜圈鬆餅是必點！吃起來口感非常紮實，酥脆又Q彈，搭配著奶油和蜂蜜，讓人想一口接一口！另外也有可頌、巧巴達等輕食。

▲淡水美食。（圖／MENU美食誌）

▲ANCRE CAFÉ 安克黑 咖啡。（圖／美食客懶懶蟲食記提供）

TOP 5／倆樂

薄透的餅皮帶著Ｑ勁，包入花生粉和冰淇淋，傳統小點心讓人愛不釋手！雖然價格比一般夜市貴上一點，但冰淇淋口味選擇比較多，除了傳統口味外，還有香蕉、芒果、芭樂、抹茶等！

▲淡水美食。（圖／MENU美食誌）

▲倆樂。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

TOP 4／黑殿飯店

懷舊古早味！簡單的一塊排骨與飯，排骨看起來厚實可口，紮實飽滿有彈性，帶點微微的甜下面有一些豆乾和酸菜，是傳統美味。

▲淡水美食。（圖／MENU美食誌）

▲黑殿飯店。（圖／美食客Paulo Sa提供）

TOP 3／BINMA AREA 134

淡水網美咖啡廳！不只有夢幻玻璃屋，還有水管屋跟森林小木屋！提供飯食、麵包、披薩、甜點、飲料，是適合拍照的地方！

▲淡水美食。（圖／MENU美食誌）

▲BINMA AREA 134。（圖／美食客Tammy Chou提供）

TOP 2／麻吉奶奶鮮奶麻糬

淡水必吃！鋪上滿滿花生粉，純手工現做無添加糯米，吃起來軟Q不黏牙又冰冰涼涼，軟綿口感有點像是布丁又有點像是鮮奶奶酪。

▲淡水美食。（圖／MENU美食誌）

▲麻吉奶奶鮮奶麻糬。（圖／美食客提供）

TOP 1／朝日夫婦

身為日本人的老闆對於冰的形狀及口感要求非常高，只有五種口味和一種當日限定，果醬都是自己熬煮，口味相當道地！在淡水河畔旁吃著刨冰也是一種悠閒呢！

▲淡水美食。（圖／MENU美食誌）

▲朝日夫婦。（圖／美食客Hanhan Lai提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 台北, 美食, 新北, 淡水

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