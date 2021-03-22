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小方包成熱搜！孫芸芸鎖鍊手袋激美　CELINE爆款縮到「腋下」價格少3萬元

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記者王蓁蓁 / 台北報導

在率性線條中仍舊優雅大方的「方形包」，默默在這幾季成為各家品牌的熱搜爆款包，不論穿正式西裝外套、休閒風格，又或者小洋裝都超好駕馭，方形的空間兼具實用性，搭配極高辨識度的Logo增添整體精緻感，《ET FASHION》特搜各品牌春夏系列中，美到冒泡的最新款「小方包」，以下開放分享給男友。

SAINT LAURENT

▲小方包 。（圖／翻攝IG）

▲小方包 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲孫芸芸與Rose搶曬SAINT LAURENT MAILLON系列黑色鎖鏈包。(圖 / 翻攝IG@aimeeyunyunsun、＠roses_are_rosie)

SAINT LAURENT春季MAILLON系列，再次憑藉時尚名媛孫芸芸與韓國大勢女團BLACKPINK成員Rose搶曬，瞬間在春夏包款中引起極高關注度，，復古的方形輪廓，捨棄過往高調的「YSL」標誌，改以低奢的金屬鎖鍊點綴在包包中央。

▲小方包 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲SAINT LAURENT MAILLON系列鎖鍊包，NT$79,600（圖 / 翻攝品牌官網）

「MAILLON」正是法語中的「鎖鍊」，由此便可知這系列包款的重點，取經自品牌歷史檔案中的珠寶配件，讓包包在極簡的線條中散發高級感，也難怪一上市就擄獲女神們的芳心，實用性也不馬虎，從側面看過去的雙層風琴褶設計，為包內增添收納空間，分門別類收納好方便。

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CELINE

▲小方包 。（圖／翻攝IG）

▲小方包 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲CELINE TRIOMPHE小牛皮短背帶肩背包，NT$77,000。（圖 / 品牌提供）

CELINE創意總監Hedi Slimane以獨到的品味與眼光，運用CELINE 1970年代的官方標誌打造出具現代感又優雅的Triomphe Canvas凱旋門方包系列，將金屬浮雕的凱旋門鎖扣，以不容忽視的方式放置在包款中央，搭配包包方形的包身，不論是光滑的小牛皮，亦或是老花帆布材質，都能彰顯經典率性。

▲小方包 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲Lisa用牛仔穿搭演繹TRIOMPHE經典花紋帆布短背帶肩背包，簡單時髦。（圖 / 翻攝IG@utzpeter)

春夏更看準了時尚圈聲勢高漲不減的「腋下包」風潮，將包型縮成纖長的形狀，並將背帶改短，營造出更加俐落、休閒的氛圍，而價格得也變親民，像是Lisa背的帆布老花款，不用7萬元就能夠入手，一般尺寸要價11萬元，整整差了3萬多元，近期有在觀望CELINE包款的女孩們，瞄準這顆就沒錯。

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BOTTEGA VENETA

▲小方包 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲小方包 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲THE CLIP牛皮肩背包 ，NT$98,100 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

品牌創意總監Danie Lee渴望透過早春Wardrobe 01（衣櫥系列），帶來猶如家庭般的親密，在舒適、自然的同時，仍舊充滿時尚感，The Clip肩背包俐落簡約的方形輪廓，瞬間擊中極簡控們的心，巧妙將倒三角化作品牌符號，延續品牌不張揚Logo的心情，金屬鏤空的三角形展現了一如往常的低調高質感，彷彿可看見暨雲朵包、枕頭編織包後即將迎來的下顆爆款。

CHANEL

▲小方包 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲小方包 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲全新「奶油白」11.12 經典口蓋包，搭配實用滿分的手把，再次圈住少女心，NT$136,900。（圖 / 翻攝品牌官網）

女孩們最愛的11.12香香包，最令人心動莫過於落在包款中央的雙C Logo，與絕美質感的菱格紋車縫線，本季春夏系列，品牌創意總監Virginie Viard保留了口蓋包的極簡風格，在包款上增添實用性滿分的手把，可以說在巴黎時裝周大秀上就掀起了不少話題，除了經典的黑、白、以及銀、金色款式，其中帶點米色調的「奶油白」更是令小香控們不斷敲碗表示超想入手。

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LOUIS VUTTION

▲小方包 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲小方包 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲LV Rendez-Vousg金屬老花手袋，NT$161,000 ; Rendez-Vousg牛皮素面，NT$129,000。（圖 / 品牌提供）

LV Rendez-Vousg系列奢華的金鍊搭配黑、紅、米色系，同時將經典Monogarm老花，以及刻有標誌性的LV logo鎖頭，顯眼地綴上包身，營造出衝突美感，俐落掀蓋包型的全新Rendez-Vousg方形手袋，整體遊走在個性與優雅之間，可拆卸式背帶增添造型時的多樣穿搭。

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TOD’S

▲小方包 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲小方包 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲小方包 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲TOD'S T Timeless 兩用小方包，NT$39,900。（圖 / 翻攝品牌官網）

TOD'S經典的Timeless系列，在2021春夏增添鮮豔色彩迎接溫暖季節，保留了「T」字Logo，縮小了尺寸讓包款更加輕便，簡潔俐落的包身搭配掀蓋設計，再加上可拆式背帶，遊走在肩背包與腰包之間，輕鬆豐富日常穿搭風格，雖然是小包，但方形外觀增添了容量空間，不用擔心「廢」，韓女團Red Velevt成員Joy也在這兩天曬出螢光粉款式的小包，搭配甜美的學院風穿搭，洋溢著青春少女的活力。
 

關鍵字：

SAINTLAURENT, YSL, CELINE, BOTTEGAVENETA, BV, CHANEL, LOUISVUTTION, LV, TODS, Lisa, BLACKPINK, Rose, 孫芸芸

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