與上司有良好溝通才不會吃虧！除了會「答」也要「懂問」

▲職場中如何與上司良好溝通。（圖／《明察小會計》劇照，下同）

身處職場，許多人都會經常性地面對一項問題：「究竟如何拿捏與上司溝通時的應對進退？」首先，日常談話應當最頻繁發生於被交付工作事項與匯報業務進度，此時的溝通重心應著重於雙方的問答間，當上司詢問時，條理分明地回答相關問題想必是基本功，然而也別忘記除了「答」之外，關於如何「問」，也是不可或缺的職場細節之一。

從問題就能看出你的思考邏輯

有時，透過問句就能稍微釐清一個人的思考脈絡，例如當上司交付工作事項時，若你關注、深入提問的是流程規劃、資源配置運用、此項目預計達成的目標、負責聯絡的窗口或期望完成的日期等，由於上述詢問的皆攸關工作本身且看似對細節有高度掌握，因此我們或許能夠快速下個結論：你能聽懂上司的交付事項並且清楚該如何完成。

即使這樣的結論很可能是錯的，就算你根本沒有把握、茫然於該如何執行，但卻也能夠在這樣的提問確認來回之中，塑造出上述形象，這也是為何「臨危不亂地問對問題」如此重要的原因，是相當好用的職場利器。

釐清想透過提問得到的是什麼

▲職場中如何與上司良好溝通。（圖／《派遣女醫》劇照）

發問的同時，也要關注自己究竟想透過提問得到哪些資訊的反饋。問一些具體實際且有助於想法碰撞的問題，不要問些無關緊要又或是自己就能找到答案的問題，例如推託給其他同事，又或者不解釋理由就直說自己沒辦法，這會使你看起來像是一點功課也沒做、一點想法也沒有，即便你是無心的，但在忙碌且時間有限的上司眼中，你看起來也就會像是「無心的」，對工作沒有心的意思。

這話貌似過於嚴重，但其實，只要在每次發問前都以「帶有目的性地想透過問題換取想得知的訊息」的心態，就能很輕鬆地避免上述誤會，除此之外你也能透過提問有所收穫，讓問題不再只是敷衍般地被提出，而是有意識地詢問。

拋出問題前，先想好透過發問想獲得怎樣的「End Goal」，除了節省溝通的時間，或許也能一定程度加速你的思考效能喔。

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