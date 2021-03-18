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曾之喬穿搭功力受國際肯定！「中性、OL風」美照連發揭曉新身份

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記者鮑璿安 ／台北報導

台灣女星曾之喬在IG擁有超過150萬粉絲，每每分享穿搭美照都引起關注，她更獲得義大利精品品牌MAX&Co.青睞，出任最新的2021春夏品牌大使，連帶曝光了一系列美照，曾之喬身穿絕美玫瑰長裙與西裝外套擺拍，無論是氣質風或是率性OL打扮都難不倒。

▲曾之喬 。（圖／品牌提供）

▲曾之喬 。（圖／品牌提供）

▲曾之喬出任MAX&Co. 春夏品牌大使 。（圖／品牌提供）

「聊姐」曾之喬最新身份將繼續出任MAX&Co. 春夏品牌大使，此次曾之喬演繹都會女子的時尚造型，一連變換多套都難不倒，身穿玫瑰碎花長洋裝站在窗前，優雅的中分長髮露出精緻臉蛋，伴隨衣著的綁帶與交叉設計增添層次感，與遍佈的印花元素共處，十分甜美；換個造型，曾之喬穿上金盞花橘短洋裝及蘇格蘭格紋套裝，比起剛剛顯得幹練許多，綁起低馬尾又是不同的風格。

▲曾之喬 。（圖／品牌提供）

▲曾之喬 。（圖／品牌提供）

▲曾之喬 。（圖／品牌提供）

▲曾之喬示範俐落中性風 。（圖／品牌提供）

曾之喬也示範了俐落的中性風，穿著磚紅套裝出鏡，俐落的西裝外套勾勒出纖細身材，眉宇之間表現力十足，不愧是時尚大片常客。此外，MAX&Co.也首度與植栽咖啡廳合作，推出聯名午茶餐點，包括令人少女心噴發的奶油起士草莓可頌、飾有Smile可愛笑臉沙拉的花見飯糰及各式飲品。

▲曾之喬 。（圖／品牌提供）

▲MAX&Co.首度與植栽咖啡廳合作推出聯名午茶餐點，3／18至4 ／30限定販售。（圖／品牌提供）

其實曾之喬早已是時尚寵兒，3月初才受邀出席鞋履品牌JIMMY CHOO發表會，踩著一雙高調的「粉色珠飾」高跟鞋亮相，並透露自己對於高跟鞋的喜好，她指出舒適度是自己的第一重點，「千萬不要小看這件事，穿到不舒服的鞋，痛苦度不輸給交到爛男友。」此外，曾之喬也相當支持台灣設計師，在臺北時裝週永續時尚大秀上，身穿設計師竇騰璜透視襯衫疊搭，不同於以往的柔美風格，顯得率性許多。

▲曾之喬。（圖／品牌提供）

▲曾之喬出席鞋履品牌JIMMY CHOO發表會。（圖／品牌提供）

▲▼2021臺北時裝週AW21永續時尚開展秀-曾之喬。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾之喬力挺台灣設計師，在臺北時裝週永續時尚大秀上，身穿設計師竇騰璜透視襯衫疊搭。（圖／記者黃克翔攝）

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關鍵字：

曾之喬, MAX&Co., 春夏, IG, 穿搭

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