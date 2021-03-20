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春天到了來指上賞花吧！4款「粉嫩櫻花美甲」大推　漸層、果凍感超仙氣

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▲粉紅櫻花美甲。（圖／女子學）

▲櫻花胭粉色系的美甲。（圖／Pinterest）

最近的天氣正值春暖花開，各地的櫻花也都接力開放，到處可以看見浪漫滿開的櫻花林，吸引大家爭相打卡拍照。

雖然 228 結束之後，三月就沒有連假可以出遠門了，不過沒關係！我們還是可以預約美甲師，為指尖換上美美的櫻花胭粉色系，為自己的生活創造小確幸。以下 4 款樣式，提供給你參考：

1.霧面優雅風

▲粉紅櫻花美甲。（圖／女子學）

▲霧面優雅風。（圖／Pinterest）

霧面的光療指甲一直給人一種較成熟、難以接近的感覺，不過搭配粉色系的底色，像是鮭魚粉、乾燥玫瑰色都很適合，不僅就可以綜合這股距離感，還能增添幾分優雅的氣質。

如果覺得單色看起來太單調的話，可以加點黃綠色的俏皮線條，或是使用百搭的白色作為跳色，在不打壞整體和諧的情況下，一切都是可行的。

2.日系果凍透明感

▲粉紅櫻花美甲。（圖／女子學）

▲日系果凍透明感。（圖／Pinterest）

充滿粉色的櫻花季，自然少不了帶點清透感設計，水嫩嫩的果凍感凝膠可以讓視覺感變得輕盈，凸顯整個人的氣質形象。

春暖花開是戀愛的好季節，如果即將初次約會，想要快速收服對方的心，選擇這個心機款絕對能在舉手投足間輕鬆加分！推薦給喜歡低調以及戀愛 ing 的妳。

3.漸層仙氣飄飄

▲粉紅櫻花美甲。（圖／女子學）

▲漸層仙氣飄飄。（圖／Pinterest）

有時候不知道要做什麼款式時，選擇最簡單不俗氣的漸層往往是個好主意不論是霧面還是亮面都非常好看！

別以為漸層很普通，裡頭可是潛藏著許多細節，像兩個顏色的過度到底該怎麼拿捏就很重要，仔細看上圖會發現兩者的比重分配就不同。想要做出心目中的理想漸層，一定要在事前跟美甲師溝通清楚才行。

4.異材質點綴亮點

▲粉紅櫻花美甲。（圖／女子學）

▲異材質點綴亮點。（圖／Pinterest）

浪漫的櫻花季自然少不了使用乾燥花來點綴光療指甲，簡單刷上淡粉色作為基底，提升指尖氣色後，再放幾瓣小花上去，就能達成在指尖上賞花的願望了！

除了乾燥花之外，其實亮片、貝殼和金箔也都是在設計粉色光療時，能讓造型更加增色的小元素唷，但要切記盡量不要搭配超過兩種以上的組合，才不會太過花俏。

以前會覺得粉色系太過女性化，比較喜歡裸色或是偏冷色調的指甲顏色，不過隨著年紀增長，才漸漸發現就跟唇膏一樣，只要挑對「粉色」，不要挑到像死亡芭比粉這種驚人的選色，其實粉色系是有種讓人難以抵擋不住的性感魅力呀！

延伸閱讀：

將對 2020 的唏噓寄放在指尖上：跟隨 Pantone 秋冬流行指標色彩，讓光療指甲為心情帶來轉念！

沒有上色的腳趾就像素顏！盛夏 5 種必備光療彩繪色，穿上涼鞋走上妳的伸展台

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 光療, 指甲, 美甲, 春天, 櫻花, 粉紅色

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