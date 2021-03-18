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昆凌服飾疑抄襲巴黎品牌！　400字聲明親自回應了

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▲昆凌 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲法國品牌maje洋裝（左圖），與昆凌個人服飾品牌JENDES的洋裝（右圖），被認為很雷同。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

記者鮑璿安／台北報導

昆凌個人服飾品牌JENDES今（18日）爆出抄襲風波，有消息指出JENDES在今年推出的露肩洋裝，與知名巴黎時尚品牌Maje 2019年的款式十分相近，遭人質疑抄襲。對此昆凌官方在稍早發出正式聲明，表示並無此事，此商品是延伸⾃先前的系列設計，2018年就有類似款出現。

▲昆凌 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲昆凌 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲昆凌品牌JENDES今年推出的拼接襯衫露肩洋裝 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲昆凌 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲巴黎時尚品牌Maje2019年就有類似單品 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

昆凌在2018年成立服裝品牌JENDES，自己擔任創意總監操刀服裝設計，品牌風格甜美混血充滿玩味，深受不少粉絲喜愛。不過JENDES本季2021春夏服裝公開卻引起網友討論，有人發現其中的襯衫洋裝，與知名巴黎時尚品牌Maje款式十分雷同，Maje早在兩年前就有類似單品，同樣是露肩襯衫，加上拼接襯衫剪裁，與胸前的翻領細節，許多細節幾乎都是如出一轍，不免讓人多做聯想。

▲昆凌 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲昆凌 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲昆凌 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲昆凌方回應品牌成立初期2018年就有發想過露肩洋裝，並一直延續該風格。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

對此針對該疑慮商品，昆凌官方在稍早正式發出聲明，以下是聲明全文：

2018年7月JENDES於紐約首次發表的 DEBUT COLLECTION 就奠定了品牌風格， 系列以Hannah喜愛的元素翻領露肩、異材質拼接、不對稱設計作為設計主軸， 結合Hannah的多種面向，延伸出系列商品。JENDES⽇後也以這樣的元素持續發展不同的款式，透過材質與細節的變化，去發想不同季節的設計。⽽本次讀者提出抄襲疑慮的商品，JENDES嚴正聲明並無此事，此商品是延伸自先前的系列設計， 因布料選擇上與國外品牌相似，造成本次的設計巧合。 日後JENDES會再針對材質及布料的選擇上更加嚴謹⼩心，避免相關疑慮， 也感謝大家對JENDES的關心以及讀者的反饋。

昆凌聲明：「JENDES品牌推出後，我們就持續地將我喜愛的元素融入設計，而關於布料及材質的挑選，一直也都很放心交由專業的設計師主導。 經由這次事件，會嚴正地請JENDES全體同仁更加戒慎⼩心，避免日後相關事件再次發生。」

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關鍵字：

昆凌, 服飾, JENDES, Maje, 周杰倫, 抄襲

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