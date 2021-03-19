KAKAO FRIENDS桃子變身烤麵包機！吐舌、閉眼表情印上吐司萌翻

編輯／Emily 圖／翻攝自store.kakaofriends.com、10x10.co.kr

韓國KAKAO FRIENDS裡除了萊恩，另一個角色「Apeach桃子」也擁有高人氣，以可愛軟萌的造型擄獲大家的心。他們最近的新品就把桃子做成烤麵包機，整台機身都是少女心噴發的粉紅色，正、反兩面各有不同表情，烤出來的吐司也一樣有兩種圖案，早餐來一片有著Apeach笑臉的吐司，絕對會心情大好。

KAKAO FRIENDS新推出的「Apeach烤麵包機」超級可愛，外觀以嫩嫩的淺粉紅為底色，控制時間的按鈕上有屁桃圖案，使用時還會發光。

機身兩側分別印上不同表情的桃子，一邊是露出舌頭舔嘴的樣子，另一邊則是閉上眼微笑，把吐司放進哪一邊就能烤出同款表情，看到桃子的臉印上吐司，實在是萌到讓人捨不得吃。

烤麵包機的插槽約3.4公分，可以放入各種厚度的吐司，另外還附有小鐵架，裝好就可以在上面烤可頌、貝果等不同形狀的麵包。平常沒有使用的時候，在上方蓋蓋子，就能防止灰塵進入並保持乾淨，底部有抽拉式集屑盤，拉出來就能輕鬆的清理麵包屑。

除了「Apeach烤麵包機」，KAKAO FRIENDS還新出了兩款玻璃杯，第一款是「萊恩與寵物貓春植」，一隻在狂喝香蕉牛奶、一隻在嗑地瓜；第二款是「桃子與TUBE鴨子」，一隻在吃法國麵包、一隻在喝草莓牛奶，超Q造型讓人難以抉擇，想兩款都收。

喜歡可愛小家電的話，韓國文具10X10上面也有販賣一款「史努比烤麵包機」，這一款的機身是白色，上面印有紅色「PEANUTS」字樣，圖案走復古插畫風，是正在吃吐司的史努比以及糊塗塌客，這款一樣可以烤出兩種造型，一款是史努比的大頭，另一款則是查理布朗的臉。

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