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UNIQLO「+J」明天開搶！必買千元內單品、襯衫、絕美洋裝搶先近看

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▲UNIQLO春夏「+J」系列開賣前搶先近看！（影／記者王蓁蓁攝）

記者王則絲／台北報導

準備好重演一遍去年的「+J之亂」了嗎？UNIQLO與Jil Sander聯名的「+J」春夏系列終於要在明天（19日）正式開賣！今天《ET FASHION》就來帶大家搶先近看必買單品，包括經典的拼接條紋襯衫、千元以內的T恤還有多項洋裝⋯⋯全都細節滿滿，還在觀望要購入哪些的民眾，趕緊鎖定目標明天才搶得到！

▲uniqlo +J。（圖／記者王則絲攝）

▲uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO「+J」春夏「小天使」圖案T恤，790元；男女裝寬版T恤，590元。（圖／記者王蓁蓁攝、官網）

由於+J系列的售價比一般系列高一些，這次UNIQLO特別新增了親民的千元內品項，包括男裝590元的寬版T恤、790元的「小天使」圖案T恤，女裝部分也有前短後長設計的寬版T恤，以及素面背心，皆是590元。

▲unialo+j。（圖／品牌提供）

▲uniqlo +J。（圖／記者王則絲攝）

▲UNIQLO「+J」春夏女裝襯衫系列，售價1,290元起。（圖／品牌提供、記者王蓁蓁攝）

接著是去年搶翻天的襯衫系列，今年春夏也再度推出，1,290元的價格相當值得入手，女裝部分除了經典的條紋、拼接襯衫單品，光是白襯衫就有好幾款可選擇，另外，還新增了一款連袖設計的七分袖襯衫，版型寬鬆舒適，加上藏扣的設計很有記憶點。

男裝襯衫部分經典拼接條紋一樣沒少，不過這次有了短袖的加入，特別適合春夏季節做搭配，休閒風格的開襟領也是本季一項小巧思，絕對是必敗單品之一。

▲uniqlo +J。（圖／記者王則絲攝）

▲uniqlo +j襯衫 。（圖／翻攝自官網）

▲UNIQLO「+J」春夏男裝襯衫系列，短袖襯衫為本季必收！（圖／記者王蓁蓁攝、官網）

為迎接春夏季節，UNIQLO「+J」本季跳脫以往的黑灰白，新增了象牙色、焦糖色、卡其等清新色調，女裝的洋裝部分特別推薦這款打褶襯衫式洋裝，輕薄的材質相當親膚舒適，前方打褶線條即使不搭配綁帶使用也很美，售價為2,990元；此外，本季的高質感單品「絲質混紡洋裝」，有預算的女孩絕不能錯過，特殊光澤感質料為其特色，寬寬的袖口超可愛，售價為4,990元。

▲uniqlo +J。（圖／記者王則絲攝）

▲+j洋裝 。（圖／官網）

▲UNIQLO「+J」打褶襯衫式洋裝，2,990元。（圖／記者王蓁蓁攝、官網）

▲+j洋裝 。（圖／官網）

▲UNIQLO「+J」絲質混紡洋裝，4,990元。（圖／品牌提供）

褲裝的部分，本季「+J」就屬首次推出的丹寧褲款最受矚目，男女裝皆有推出的直筒牛仔褲，除了牛仔原色之外還有黑、白兩色，鈕扣上可以看見「+J」的刻印，就連褲頭的皮標也能看見「+J」的身影，細節滿滿！

▲unialo+j。（圖／品牌提供）

▲uniqlo +J。（圖／記者王則絲攝）

▲UNIQLO「+J」直筒牛仔褲，1,990元。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

UNIQLO春夏「+J」系列將於明天（19日）正式開賣，網路商店與明曜百貨旗艦店、ATT 4 FUN信義店以及西門店同步上市。

▲+J外套。（圖／品牌提供）

▲uniqlo +J。（圖／記者王則絲攝）

▲uniqlo +J。（圖／記者王則絲攝）

▲男裝排扣大衣、女裝輕型大衣。（圖／品牌提供、記者王蓁蓁攝）

►UNIQLO春夏「+J」來了！必買襯衫、T恤590元起　3／19開賣

關鍵字：

UNIQLO, +J, Jil Sander, 春夏, 開賣

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