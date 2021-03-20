上千萬Richard Mille女錶＋1　鑽石雪花飄到錶上

▲Richard Mille RM 07-01雪花鑲嵌鑽錶，約12,680,000元。（圖／Richard Mille提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶Richard Mille旗下RM 07-01系列深受女性喜愛，新材質、新的寶石組合不斷推陳出新，近日發表頂級奢華版本雪花鑲嵌鑽錶，如雪花飄落般恣意排列的美鑽從面盤一路延伸至錶圈、錶鍊，可想而知身價非凡，高達12,680,000元。

▲雪花鑲嵌工藝運用大小不一的美鑽錯落鑲嵌。



雪花鑲嵌美鑽看似隨興飄落，其實每一顆直徑約0.5到1.6毫米不同大小的美鑽，都經過精密計算才能緊密排列於選定的位置，再由工匠手工製作細長鑲爪加以固定，直至完美覆蓋表面展現耀眼光芒，因此每一款作品均獨一無二，Richard Mille將此工藝運用在熱賣的RM 07-01腕錶，讓時髦的鍊帶錶更華麗了。

▲Richard Mille RM 07-01雪花鑲嵌鑽錶的錶鍊也是一片華美。



法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）也運用雪花鑲嵌技法，呈現緞帶造型的Ruban Secret神秘鑽錶，旋開蝴蝶結顯露時間，闔上則是漂亮手環，共鑲嵌1140顆總重約20.66克拉不同大小的美鑽，錯落有致的鑲嵌手法更顯層次感，同樣是身價上千萬元的頂級之作。

▲梵克雅寶蝴蝶結造型Ruban Secret神秘鑽錶，11,900,000元（圖／梵克雅寶提供）



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