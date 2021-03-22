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每天聊、秒回也別輕易暈船！「6種訊息」才能看出他是否喜歡你

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編輯／Emily

現代男女要猜測心儀的對象是否喜歡自己，兩人之間聊天的訊息是個很好的指標，就算每天固定聯繫、秒讀秒回…其實也未必是喜歡的徵兆，當自己因為一條訊息小鹿亂撞、心動不已，他卻可能只把你當好朋友。想要正確判斷對象到底對你有沒有好感，可以從6種訊息內容裡找到蛛絲馬跡。

▲6種有好感訊息。（圖／翻攝自unsplash.com）

▲6種訊息判斷對象到底對你有沒有好感。（圖／翻攝自unsplash.com，下同）

1.真的關心你

兩個人就算每天聯繫也不一定代表什麼，重要的是聊天的內容，如果每次都只聊些無關緊要的話題，或在很閒時才出現，有可能他只把你當打發時間的朋友。但如果他真的很關心你，在乎你身邊發生的所有大小事，就可能是樂觀的跡象。

▲6種有好感訊息。（圖／翻攝自unsplash.com）

2.對你很好奇

當你對另一個人有好感時，就會對他的一切產生好奇，他在認識你以前發生過的事、人生經歷、喜歡的東西，你都會想知道。所以同理，如果心儀的人對你有意思，應該也帶有這種好奇心，想更全面的了解你。

3.認真回答你的問題

從回答問題的方式也能看出端倪，對不重要的人總是比較隨便，經常以簡短句子回覆或順著你的話敷衍了事，很可能他真的沒把你放心上。但如果對你的提問很真誠回答，並給予良好建言，就比較有發展的可能性。

4.努力逗你笑

小時候男生總愛捉弄喜歡的女生，或故意在她面前搞笑，這種習慣其實到長大也沒變，甚至在訊息裡也一樣。當你難過時，如果他努力的想用幽默語句逗你笑、讓你開心，雖然沒說出口，卻可能代表他其實很在乎你。

▲6種有好感訊息。（圖／翻攝自unsplash.com）

5.記得你說的話

有沒有心很重要，如果每次講過什麼他都忘記，那真的可以先說拜拜了。但如果他真的在乎，就會用心記住你說過的每件事，不管是喜歡的食物、想買的東西、想去的地點…都沒忘，甚至會在某些時刻提起，給你帶來驚喜。

▲6種有好感訊息。（圖／翻攝自unsplash.com）

6.打探你的感情狀態

想要跟發展對象關係更進一步的話，一定會想盡辦法打探他的感情狀態，以確保都是單身。如果他常旁敲側擊的詢問：「跟誰去約會？」、「週末沒人約？」之類的，甚至去詢問共同朋友，很可能就是好感的象徵。

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關鍵字：

訊息, 感情, 愛情, 好感, 男女, 兩性

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