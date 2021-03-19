Jennie竟打趴史嘉蕾喬韓森！獲美國票選「最性感女星」第二名

▲Jennie擠進美國票選「最性感女星」榜單第二名。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）



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美國某媒體近日舉辦2021年「最性感女星」票選，TOP10結果出爐，在一眾歐美女星當中，竟驚現韓女團BLACKPINK成員Jennie的名字，且一舉殺進第二名的成績，打趴排在後頭的史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、瑟夏羅南（Saoirse Ronan）、蕾哈娜（Rihanna）⋯⋯等大咖，而第一名則是由最年輕視后贊達亞（Zendaya）奪下。

▲Jennie不吝嗇展現（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）



有「人間香奈兒」之稱的Jennie為國際級女團BLACKPINK成員，靠著一首接一首的洗腦神曲紅遍全球，在歐美國家也超受歡迎，Jennie以個人作品《Solo》一曲更是讓人氣登上巔峰，為CHANEL現下人氣最高昂的代言人之一。

Jennie不只擁有一張「貓系」的高級顏值，以及穠纖合度的優美體態，駕馭起各式服裝都遊刃有餘，更不吝嗇在鏡頭前展現出性感的姿態，一舉一動都是焦點。這次在大多數由歐美民眾票選而出的「最性感女星」榜單中驚現Jennie的名字，且為榜上唯一韓籍女星，讓粉絲們又驚又喜。

▲「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森的好身材眾所皆知。（圖／翻攝自IG）



而位居第二名的Jennie，排名後頭還有非常多大咖，包括《復仇者聯盟》中飾演「黑寡婦」的史嘉蕾喬韓森，她前凸後翹姣好的身材是眾所皆知，但也敵不過Jennie的魅力，僅得到第八名；小婦人改編電影《她們》、《淑女鳥》等強片中表現亮眼的瑟夏羅南，也落居第六名。

此份排行榜中的第一名由24歲女星贊達亞奪下，高挑纖瘦的贊達亞以「蜘蛛女」一角廣為人知，去年更以《高校十八禁》一劇拿下第72屆艾美獎視后，模特兒般的身材與高衣Q讓她成為各大紅毯的常勝軍，拿下第一名情有可原。

【完整排行名單】

第1名：Zendaya

第2名：BLACKPINk Jennie

第3名：ViolaDavis

第4名：Lupita Nyong'o

第5名：Gemma Chan

第6名：Saoirse Ronan

第7名：EmiliaClake

第8名：Scarlett Johansson

第9名：Rihanna

第10名：Serena Williams

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