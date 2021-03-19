fb ig video ETtoday search mobile

Jennie竟打趴史嘉蕾喬韓森！獲美國票選「最性感女星」第二名

>

▲最性感女星票選。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie擠進美國票選「最性感女星」榜單第二名。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

編輯／JJ

美國某媒體近日舉辦2021年「最性感女星」票選，TOP10結果出爐，在一眾歐美女星當中，竟驚現韓女團BLACKPINK成員Jennie的名字，且一舉殺進第二名的成績，打趴排在後頭的史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、瑟夏羅南（Saoirse Ronan）、蕾哈娜（Rihanna）⋯⋯等大咖，而第一名則是由最年輕視后贊達亞（Zendaya）奪下。

▲最性感女星票選。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie不吝嗇展現（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

有「人間香奈兒」之稱的Jennie為國際級女團BLACKPINK成員，靠著一首接一首的洗腦神曲紅遍全球，在歐美國家也超受歡迎，Jennie以個人作品《Solo》一曲更是讓人氣登上巔峰，為CHANEL現下人氣最高昂的代言人之一。

Jennie不只擁有一張「貓系」的高級顏值，以及穠纖合度的優美體態，駕馭起各式服裝都遊刃有餘，更不吝嗇在鏡頭前展現出性感的姿態，一舉一動都是焦點。這次在大多數由歐美民眾票選而出的「最性感女星」榜單中驚現Jennie的名字，且為榜上唯一韓籍女星，讓粉絲們又驚又喜。

▲最性感女星票選。（圖／翻攝自IG）

▲「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森的好身材眾所皆知。（圖／翻攝自IG）

而位居第二名的Jennie，排名後頭還有非常多大咖，包括《復仇者聯盟》中飾演「黑寡婦」的史嘉蕾喬韓森，她前凸後翹姣好的身材是眾所皆知，但也敵不過Jennie的魅力，僅得到第八名；小婦人改編電影《她們》、《淑女鳥》等強片中表現亮眼的瑟夏羅南，也落居第六名。

此份排行榜中的第一名由24歲女星贊達亞奪下，高挑纖瘦的贊達亞以「蜘蛛女」一角廣為人知，去年更以《高校十八禁》一劇拿下第72屆艾美獎視后，模特兒般的身材與高衣Q讓她成為各大紅毯的常勝軍，拿下第一名情有可原。

【完整排行名單】

第1名：Zendaya

第2名：BLACKPINk Jennie

第3名：ViolaDavis

第4名：Lupita Nyong'o

第5名：Gemma Chan

第6名：Saoirse Ronan

第7名：EmiliaClake

第8名：Scarlett Johansson

第9名：Rihanna

第10名：Serena Williams

►全智賢挖腰禮服轉過身更驚人！　用千頌伊招牌姿勢美出新高度

►保羅沃克女兒透視衫「沒穿內衣」大膽秀雙峰　當開秀模特網狂讚：天使

關鍵字：

最性感女星, 票選, Jennie, 史嘉蕾喬韓森, Scarlett Johanson, 黑寡婦

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

凌晨5點就起床！韓年輕人掀「自律熱潮」　上班前做4件事展開一天

凌晨5點就起床！韓年輕人掀「自律熱潮」　上班前做4件事展開一天

張柏芝撞衫「小17歲」鹿晗女友！同款襯衫秒分勝負　網讚：真的凍齡

張柏芝撞衫「小17歲」鹿晗女友！同款襯衫秒分勝負　網讚：真的凍齡

UNIQLO「+J」明天開搶！必買千元內單品、襯衫、絕美洋裝搶先近看

UNIQLO「+J」明天開搶！必買千元內單品、襯衫、絕美洋裝搶先近看

日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過 賣光光的奈良美智名牌衫劉嘉玲搶到了　連曬帽T、托特包羨煞粉絲 你是說謊精嗎？韓網瘋傳的超準心理測驗，秒測「愛說謊指數」 美白精華2大「隱藏版神用法」！一瓶多用、淡斑勻亮膚色更快速 小心復合無望！專家：想挽回「3句話」千萬別說，否則對方跑更遠 超美「北歐風料理鍋」千元有找！燉煮、煎炸都行　還能同時做兩道菜 林心如素顏好氣色吃出來的　大份量早餐讓網友驚呆了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面