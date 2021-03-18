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百坪樂高旗艦店首進台中！　首在台亮相「LOGO托特包」一定要收集

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▲台中樂高專賣店。（圖／樂高提供）

▲樂高專賣店前進台中大遠百，提供積木自選樂，其為台北樂高專賣店場景。（圖／樂高提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在台北開幕一度蔚為話題的樂高旗艦店，宣布前進台中大遠百，搶在兒童節於南棟3樓、3／27正式對外開幕，祭出只有專賣店才有的「積木自選樂」，另集結多款特色商品讓民眾不用跑台北也能買到，面積共有120坪大小，還有「人偶掃描機」與「AR互動盒」等科技互動裝置，要讓中部民眾玩夠本。

▲台中樂高專賣店。（圖／樂高提供）▲台中樂高專賣店。（圖／樂高提供）

▲樂高專賣店也提供互動裝置，讓民眾能有更多有趣體驗。（圖／樂高提供）

為打造台中地區的在地特色，店內還邀請樂高認證大師黃彥智，使用超過20萬顆積木，拼組熱門打卡牆，包括高美濕地與台中洲際棒球場為主題，另外還有積木造景，就是要讓民眾打卡照拍好拍滿。

此外樂高授權專賣店限定販售的「積木自選樂」專區當然也進駐，集結超過120款積木零組件，依玩家拼裝需求，可自由選購散裝顆粒。並依照季節、節慶與當季商品主題，不定期推出各式特殊零件，店內提供大、小兩款專用杯，不分零件數量、大小、重量都可選擇，塞滿為止，可依照自己的創意擴充創作，打造屬於自己的樂高風景。

▲台中樂高專賣店。（圖／樂高提供）▲台中樂高專賣店。（圖／樂高提供）

▲（左）Colosseum羅馬競技場；（右）Diagon Alley 哈利波特斜角巷。

針對台中專賣店開幕，也祭出多款樂高話題商品回歸開賣，包括「Diagon Alley 哈利波特斜角巷」、「The Disney Castle迪士尼城堡」、「Disney Train and Station迪士尼火車」等經典盒組，以及跑車迷熱議的「 Porsche 911 保時捷911」傳奇車款盒組，以及目前樂高歷年來最高拼裝片數紀錄的創意系列盒組「Colosseum羅馬競技場」2大話題商品。

▲台中樂高專賣店。（圖／樂高提供）

▲Porsche 911 保時捷911盒組。

業者表示，台中專賣店於3／27至4／18期間，單筆消費折扣後超過2,400元，即可獲得滿額贈禮，累積消費達4,000元，便可獲得首次在台亮相的「樂高LOGO托特包」，印滿歷年來樂高商標，是集結各世代樂高迷的回憶，只送不賣讓收藏家準備手刀衝啦！

▲台中樂高專賣店。（圖／樂高提供）

▲消費滿額可獲樂高LOGO托特包。

吉卜力工作室作品周邊商品專賣店「橡子共和國」，也將於3／18在新光三越台南新天地小西門B1正式開幕，店鋪為了更符合古都台南的懷舊氛圍，特別加入《神隱少女》湯婆婆的油屋打卡點，讓民眾彷彿進入電影中的奇幻世界。

▲橡子共和國台南店。（圖／廠商提供）

▲橡子共和國台南店。（圖／廠商提供）

▲橡子共和國台南店也在3／18開幕。（圖／廠商提供）

獨特商品也是專賣店的亮點，本次還為台南設計了獨一無二的「台南行雙色貓巴士圖騰」，不分品項消費滿500元就可獲得，滿1,500元還能加價99元，購入限量實用托特包。

▲橡子共和國台南店。（圖／廠商提供）

▲橡子共和國台南店。（圖／廠商提供）▲橡子共和國台南店。（圖／廠商提供）

▲橡子共和國台南店還特別開發獨家商品。（圖／廠商提供）

關鍵字：

樂高, LEGO, 專賣店, 台中, 大遠百

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