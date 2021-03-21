「口紅膠糖果」擺辦公桌會誤認！一不小心就塗紙上　捉弄朋友超好用

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@grape0519、@newjellycandy、candywarehouse.com

韓國便利商店經常推出有趣造型的糖果，像先前的五花肉軟糖、炸雞軟糖…都在網路上引起討論，這次韓國的7-11便利商店新推出一款「口紅膠糖果」，外觀造型激似真正的口紅膠，打開蓋子，裡面的糖果也是白色長條狀，要是放在桌上跟文具混在一起真的會誤認，不小心把它塗在紙上。

「口紅膠糖果」的外殼仿造真正的口紅膠，做成黃色的圓柱狀，再包上顯眼的綠色標籤，上面的文字排版、寫法看起來就像文具包裝，要是擺在書桌、辦公桌，真的會不小心拿錯。打開蓋子裡面是白色長條狀的硬糖，因為太像口紅膠，會覺得糖果彷彿有黏性，放進嘴裡就會被牢牢黏住。

好玩的造型吸引很多網友買來嘗試，並在IG分享心得，雖然一開始只是被包裝吸引，對糖果本身的味道不抱期待，但實際吃過發現其實很不錯，能嘗到甜甜的牛奶、優格味，不用怕踩雷。小朋友要是想瞞著媽媽偷吃糖，就可以把它買來混進文具堆，大人也可以把它擺在桌上捉弄朋友。

這款「口紅膠糖果」的造型其實會勾起兒時回憶，讓人想起小時候愛吃的「口紅糖」，同樣是長條狀硬糖，做成口紅造型，有葡萄、草莓等眾多口味，鮮豔的糖果含在嘴裡，會把舌頭染成紫紫紅紅的顏色，但甜蜜滋味卻讓人愛不釋手，就算長大了還是會懷念，想再買來回味。

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