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美白精華2大「隱藏版神用法」！一瓶多用、淡斑勻亮膚色更快速

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▲▼美白淡斑精華2大隱藏版神用法。（圖／翻攝ＩＧ）

▲美白淡斑精華有2種隱藏版用法，能加速改善暗沈瑕疵。(圖／翻攝IG@aoihamada)

記者張毓容／綜合報導　

近幾年，許多女生不再一昧追求白皙膚色，更在意肌膚是否淨白勻潤，為了改善暗沈斑點或膚色不均而使用美白精華。可能很多人都不知道，美白淡斑精華除了可直接塗抹臉上，其實還有2種隱藏版神用法，能更快速淨白透亮肌膚，擺脫暗沈瑕疵。

1.局部濕敷提升淡斑提亮功效

將精華沾於化妝棉上局部濕敷在針對痘印、斑點、暗沈瑕疵等處，能幫助快速滲透肌底，有感改善暗沉，敷完肌膚保水透亮、加速淡化斑點，約濕敷5至10分鐘，就能讓淡化透亮效果更顯著。

2.膝蓋、手肘關節暗沈淡化

常使用的膝蓋關節、手肘處，容易因位置難以清洗或是長時間的摩擦，有黑色素沉澱的問題，可將亮白、淡斑精華使用在這些灰暗局部，加強美白效果，再搭配按摩手法，輕鬆就能做到保濕、美白、淡斑多重功效，拉高肌膚明亮度，還有彩妝師分享擦在臀部下緣暗沉也能有所改善。

▲▼美白淡斑精華2大隱藏版神用法。（圖／品牌提供）

▲霓淨思 極透光涼白淡斑精華。

一推出就在網上掀起一片好評熱賣的霓淨思極透光涼白淡斑精華，2020雙11更創下每分鐘賣出1.3瓶，今年再度推出50ml加大版，CP值再提升，清透水潤質地，能迅速吸收，同時滿足保濕、美白、淡化斑點的需求，改善膚色不均，讓肌膚更透亮。

▲▼美白淡斑精華2大隱藏版神用法。（圖／品牌提供）

▲雅詩蘭黛 Pro極速淨膚精華。

蘊含獨家專利研發「糖蜜萃取」、「酵母萃取」及維他命Ｃ糖苷、活性藻類精華等4大淨膚成分，針對膚色不均、暗沉、斑點、肌膚粗糙、黑色素沉澱、毛孔以及斑點密度七大肌膚淨白問題，改善瑕疵斑點，一一突破使肌膚達到淨度、亮度全面升級。

▲▼美白淡斑精華2大隱藏版神用法。（圖／品牌提供）

▲Dior 精萃再生光燦淨白精華。

今年3月剛推出的全新成分升級「精萃再生光燦淨白精華」，是Dior第一款兼具淨白淡斑、賦活修護，同時能大幅提升肌膚光采的頂級精華，能有感淨化肌膚斑點、勻亮紊亂膚色，提升膚色淨度和光感，且蘊含高達92%天然來源成分，敏弱肌也能安心使用。

▲▼美白淡斑精華2大隱藏版神用法。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 肌因極光白高純度酯C安瓶。

含創新微米化維生素C、維生素C葡萄糖苷、α熊果素，可作用於肌底，將亮白精華迅速導入，穩定釋放，幫助肌膚改善暗沉，均亮膚色。

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關鍵字：

保養, 護膚, 美白, 淡斑, 美白精華, 淡斑精華, 用法, 秘訣

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