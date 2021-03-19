當個細節美女！春季「身體亮白神品」盤點，暗沉一掃而空

▲勻稱亮白的肌膚，能為整體造型加分。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

春夏即將到來，臉部美白做好了，那身體肌膚呢？快趁著現在將去年夏季累積的暗沉一掃而空吧！外出除了塗好防曬，在家的保濕更要做足，當肌膚保水度夠，膚色才能從底層亮起來。O.P.I傳授春季肌膚淨白攻略，一起跟著做！

「保濕噴霧」是亮白的第一步

想要擁有透亮白的身體肌膚，保濕絕對是關鍵，保濕做好能加強肌膚防禦力，防護外在環境的傷害。建議使用富含神經醯胺保濕噴霧，當作身體保養的第一層修護，在容易流失水分的室內冷氣房，也別忘了補噴來補充流失的水分。

「精華液混美容油」讓美白攻頂

想要提亮肌膚，可以試試將美白精華混精華油，以黃金比例5:1均勻塗上肌膚，針對需要美白的部位進行按摩保養，掃除累積已久的暗沉與肌膚不均。

「修護型乳液」提升肌膚細緻度

初春換季過渡期，氣溫濕度變化大，肌膚容易乾燥不穩，在美白保養的最後，建議以修護力較強的乳液強化補油鎖水，幫助提亮肌膚，細緻度也全面升級。

身體美白推薦

▲O.P.I 古布阿蘇 深層保水保濕噴霧，225ml，1,350元。

▲NEOM 身體潤澤霜，200ml，1,700元。

▲尼爾氏 NYR 野玫瑰亮采身體潤膚精露，100ml，1,600元。

▲Elemental Herbology 檸檬草&肉豆蔻 賦活提振 身體乳，290ml，1,300元。