人偶變大了！趙麗穎演繹MOSCHINO春夏夢幻風　縫線外露太可愛

▲MOSCHINO 2021 春夏女裝系列亮點搶先看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

MOSCHINO 於今（18日）在台展示2021 春夏女裝系列，本季服裝靈感源自50年代，蹦發許多驚喜的小細節，像是以「INSIDE OUT」 概念，將本該出現在服裝內部的縫線、口袋、標籤都呈現在服裝外部，尤其是遇上了柔和色彩，套套都是女孩們夢想中的服飾，連大陸女星趙麗穎也抵擋不住魅力，搶先穿上禮服擺拍。

▲去年9月米蘭時裝周，MOSCHINO 以縮小版的超萌人偶展示春夏女裝 。（圖／品牌提供）

還記得去年（2020年）9月，MOSCHINO 以縮小版的超萌人偶展示春夏女裝，走入經典沙龍風格的時裝秀場，正是因為疫情影響，時尚界開始重新思考服裝的本質。創意總監Jeremy Scott也不例外，本季靈感源自50年代，更將原先被忽視的服飾細節放大呈現，將此稱為「INSIDE OUT」 概念，原本在服裝內部的縫線、考克、標籤與口袋內部，皆呈現於服裝設計上，甚至經典標語的上衣文字，也好像穿反了一樣，前衛且不減趣味性。

▲以「INSIDE OUT」 概念，本該出現在服裝內部的縫線、口袋、標籤都呈現在服裝外部 。（圖／品牌提供）

另也表現在低胸禮服上，將拉鍊特別裝飾在禮服外部，以向後縫製的金色緹花飾邊收尾；洋裝經過反向工藝的打造，薄紗襯底長於裙擺，營造出非常規的比例與輪廓。漫漫相接的羽毛圖案更讓人回想起以前巴黎的私密沙龍展覽，加上褲子的口袋像垂墜的花瓣一樣自由飄動著，傳遞出本季鮮明無拘無束的理念。

當然，色彩也是本季一大亮點，相較於過往MOSCHINO的濃妝艷抹，顯得清淡優雅許多，淺金色、公主亮藍色、豌豆嫩綠色和粉紅色來填補生活的空缺。生動細緻緹花拼接輕柔層次雪紡，刺繡花卉灑落在圓弧形的裙上；水藍色層層堆疊的雪紡，十分適合晚宴造型。

▲大陸女星趙麗穎演繹MOSCHINO 2021春夏系列禮服 。（圖／翻攝自微博）

此外，MAX&Co. 也在同一時間發表春夏新作，並且邀請「聊姐」曾之喬繼續出任春夏品牌大使，此次曾之喬演繹都會女子的時尚造型，一連變換多套都難不倒，身穿玫瑰碎花長洋裝站在窗前，優雅的中分長髮露出精緻臉蛋，伴隨衣著的綁帶與交叉設計增添層次感，與遍佈的印花元素共處，十分甜美；換個造型，曾之喬穿上金盞花橘短洋裝及蘇格蘭格紋套裝，比起剛剛顯得幹練許多，綁起低馬尾又是不同的風格。

▲曾之喬出任MAX&Co. 春夏品牌大使 。（圖／品牌提供）

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